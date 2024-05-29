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غالانت يشكر هيلي على صداقتها لـ"إسرائيل"

الأربعاء 29 مايو 2024 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت يشكر هيلي على صداقتها لـ"إسرائيل"



القدس المحتلة/سما/

أجرى وزير الحرب  الإسرائيلي يوآف غالانت "مناقشة هادفة" مع نيكي هيلي المرشحة الجمهورية السابقة للرئاسة الأمريكية، أكد خلالها أهمية العلاقات بين البلدين في مواجهة الأعداء المشتركين.

وقال غالانت: "لقد أجريت مناقشة هادفة مع الحاكمة السابقة نيكي هيلي حول أهمية العلاقات الأمريكية الإسرائيلية القوية في مواجهة أعدائنا المشتركين، وعلى رأسهم إيران".


وأضاف: "إن حماس وحزب الله لا يهاجمان إسرائيل فحسب، بل يهاجمان قيمنا المشتركة وأسلوب حياتنا".


واختتم تصريحه: "نيكي، شكرا لك على قيادتك وصداقتك".

وزارت هيلي الحدود الإسرائيلية اللبنانية أمس الثلاثاء لتعرب عن تضامنها مع تل أبيب وتركت رسالة "اقضوا عليهم" على قذيفة إسرائيلية.

بدورها، علقت السفارة الروسية لدى مصر على صور نيكي هيلي، التي تدعو إلى "إنهاء" الفلسطينيين.

وقالت السفارة في بيان: "هو عرض حقيقي للسياسة الخارجية "المحبة للسلام" للبيت الأبيض، التي قد عانت بسببها حتى الآن أفغانستان والعراق وليبيا وسوريا والآن تعاني منها فلسطين"

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