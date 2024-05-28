بينهم زيدان ومبابي وجمال دبوز.. دعوات لمقاطعة مشاهير فرنسا “الصامتين” أمام الإبادة الجماعية في غزة

باريس/سما/

وصلت إلى فرنسا حركة “Blockout 2024”، التي رأت النور في الولايات المتحدة وتدعو إلى “مقاطعة” المشاهير الذين يلتزمون “الصّمت” أمام الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

فعلى صفحة Blackout2024_france على إنستغرام التي يتابعها نحو 45 ألف شخص، نقرأ أن “الحركة هي استجابة دولية لحظر ومقاطعة كل من يختار البقاء صامتا أمام الإبادة الجماعية الفعلية في غزة لتحقيق عائدات مالية وضخمة شعبية كبيرة بفضل شبكات التواصل الاجتماعي”.

تستهدف الحركة جميع المشاهير الذين لم ينطقوا بكلمة واحدة للتنديد بالحرب على غزة متذ 255 يوما.

وفي فرنسا، تمت الدعوة إلى مقاطعة مشاهير كرة القدم مثل زين الدين زيدان وكيليان مبابي وآنتوان غريزمان؛ أو ممثلين مثل جمال دبوز، ورائد الفضاء توما بيسكيه، وأيضا المغنية زازي.. وغيرهم.

من أجل أن يكون للحملة تأثيرها يريد أصحابها أن تكون المقاطعة هادفة، مثلاً مقاطعة الممثل الكوميدي الفرنسي- المغربي المعروف جمال دبوز، الذي يروج حالياً على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لجولة كوميدية جديدة، ملتزماً في الوقت نفسه الصمت التّام حيال ما يحدث في غزة.

ومؤخراً، واجهت المؤثرة على الشبكات الاجتماعية Oceane حملة مقاطعة، بسبب تعاونها مع شركة كوكا كولا، المتهمة بـ“التواطؤ مع الإبادة” في غزة.

واضطرت هذه الأخيرة إلى الخروج عن صمتها والقول: “ هناك إبادة جارية في فلسطين […] إذا كانت مقاطعتي لـNike أو كوكاكولا ستوقف القنابل على غزة وقتل الأطفال فإنني أدعمكم”.

تجدر الإشارة إلى أن آلاف الناشطين والمدونين شاركوا في حمبة مقاطعة المشاهير على مستوى العالم، وذلك من أجل التأثير على العائدات المالية التي يجنيها هؤلاء من خلال خفض نسبة المتابعات والمشاهدات. واستهدفت الحملة بشكل خاص المشاهير الذين يروجون للشركات الداعمة لإسرائيل رغم حملات المقاطعة.

وقد نشرت حسابات مقاطع فيديو تظهر تراجع المتابعات على حسابات المشاهير الذين شارك ناشطون حساباتهم للحظر، على غرار كيم كارداشيان وسيلينا غوميز وتيلور سويفت غيرهم.