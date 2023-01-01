ممثل عالمي: الفلسطينيون يقتلون على يد طاغية انتقامي يجب وقفه

وكالات/سما/

ياصل الممثل الأسترالي غي بيرس التعبير عن دعمه للشعب الفلسطيني وإدانته لما يتعرض له على “يد طاغية انتقامي يجب إيقافه”، في إشارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ودعا إلى وقفه ووقف ما يتعرض له الفلسطينيون.

وفي تغريدة قوية وشجاعة على حسابه في “إكس”، جاءت على خلفية المجزرة التي تعرض لها نازحون في مخيم برفح، كتب بيرس: “يُقتل الفلسطينيون بينما نتحدث. هم نازحون، مصدومون، مدمرون. إن حياة ومستقبل الأطفال الفلسطينيين يتم القضاء عليها على يد طاغية انتقامي. يجب أن يتم وقفه. هذا يجب أن يتوقف. عار عليك يا نتنياهو”.

ومساء الأحد، استشهد 45 فلسطينيا وأصيب العشرات، أغلبهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة تل السلطان برفح ، في جنوب قطاع غزة، رغم أنها كانت ضمن المناطق التي زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنها “آمنة ويمكن النزوح إليها”.

وقد وصف نتنياهو، الغارة التي استهدفت مخيم النازحين في رفح ، بأنها “خطأ مأساوي”، مؤكدا أنه “غير مستعد لإنهاء الحرب في قطاع غزة حتى تحقيق النصر”.

جاء ذلك في كلمة له مساء أمس الإثنين، أمام الجلسة العامة للكنيست، وسط مقاطعة أهالي محتجزين إسرائيليين له أكثر من مرة، بهتافات تطالب بإطلاق سراح أبنائهم.

وبرز الممثل العالمي غي بيرس بدعمه لفلسطين القوي والجلي مؤخرا، كان آخرها في مهرجان كان السينمائي بجنوب فرنسا، حيث ظهر بعلم فلسطين في شكل دبوس على بدلته.

وقد اعتذرت مجلة “فانيتي فير” الأمريكية بنسختها الفرنسية Vanity Fair France عن إزالة دبوس لعلم فلسطين كان يرتديه الممثل الأسترالي من صورة له، وذلك بعد ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل.

والتقطت المجلة صورة للممثل كجزء من سلسلة صورها في مهرجان كان السينمائي.

وظهر بيرس في الصورة وهو جالس على كرسي ويرتدي بدلة، ظهر عليها دبوس العلم الفلسطيني. ولكن عندما تمت مشاركة الصورة على موقع المجلة الإلكتروني وحسابها الرسمي على إنستغرام، اختفى الدبوس بشكل واضح!

كما كان الممثل يرتدي سوارا بالألوان الفلسطينية على معصمه، والذي في ما يبدو لم ينتبه له أو لم يستطع إزالته من قام بإزالة الدبوس!

وبعد أن تم فضحها على مواقع التواصل، قامت المجلة لاحقا بتحديث موقعها لاستبدال الصورة المعدلة بالصورة الأصلية.

وكتبت تحت صورة بيرس: “تم نشر نسخة سابقة من هذه الصورة على الموقع، وكانت النسخة الأصلية هي هذه، وتم نشرها في وقت واحد على إنستغرام. نحن نعتذر بشدة”.

وأظهر العديد من المشاهير في المناسبات الكبرى، آخرها مهرجان كان بجنوب فرنسا، تضامنهم مع فلسطين بشكل لافت منذ أن بدأت إسرائيل هجومها الهمجي المتواصل على غزة من ما يقارب الثمانية أشهر.

وفيما صمت أو تواطأ العديد من النجوم أمام ما يحدث، بسبب الضغوط المعروفة للوبي الصهيوني القوي الداعم لإسرائيل في صناعة السينما والتلفزيون، وخاصة في هوليوود، أبان عدد من الفنانين عن شجاعة كبيرة في التنديد بإسرائيل والجرائم التي تقوم بها، والتضامن مع فلسطين بشكل لافت.

ومن بين هؤلاء مواطنة غي بيرس، الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت، وهي سفيرة النوايا الحسنة لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي عبرت هي أيضا عن دعمها للقضية الفلسطينية على السجادة الحمراء بالدورة الـ77 من مهرجان كان السينمائي بطريقة مبتكرة، حيث ظهرت بفستان بألوان العلم الفلسطيني الأخضر والأبيض والأسود، استكمله اللون الأحمر لسجادة المهرجان.