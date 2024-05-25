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قناة عبرية: حزب الله يواصل سحق المستوطنات الإسرائيلية في حرب الاستنزاف الشمالية

السبت 25 مايو 2024 08:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: حزب الله يواصل سحق المستوطنات الإسرائيلية في حرب الاستنزاف الشمالية



القدس المحتلة/سما/

أصاب صاروخ مضاد للدبابات أطلق من جنوب لبنان، السبت، منزلاً بشكل مباشر في منطقة المطلة شمالي فلسطين المحتلة، وفق إعلام عبري رسمي.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي (رسمية) إن "صاروخا مضادا للدبابات أطلق من جنوب لبنان، أصاب منزلا في المطلة، دون أنّ تقع أية إصابات"، على حد زعمها.

ولم تذكر الإذاعة تفاصيل أخرى بشأن الأمر.

في المقابل ذكرت القناة 12 العبرية ، أن أضرارا جسيمة في مستوطنة المطلة بعد إصابة صاروخين مضادين للدروع منزلين وشبكة الكهرباء في المستوطنة.

وقال المراسل العسكري لموقع القناة 12 العبرية: "يواصل حزب الله سحق المستوطنات الإسرائيلية في حرب الاستنزاف الشمالية."

فيما أكد موقع حدشوت بزمان العبري، إصابة مبني في مستوطنة شتولا جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان.

من جانبه، أعلن "حزب الله"، السبت، تنفيذ عدة عمليات عسكرية ضد مواقع إسرائيلية عند الحدود اللبنانية الجنوبية. وذلك دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة ‏والمنازل المدنية، وهي كالتالي:

- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية  مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة شتولا بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوهما إصابةً مباشرة. ‏ 

- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوه إصابةً مباشرة.

- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية  مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوهما إصابةً مباشرة. ‏ 

- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية التجهيزات التجسسية في موقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً ‏مباشرة مما أدى إلى تدميرها.‏ 

- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابةً مباشرة. ‏ 

- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‏بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة. ‏ 

- دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد على الاغتيالات التي قام بها العدو الإسرائيلي ‌‏وخصوصاً في المنصوري منذ أيام، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوماً ‏على أهداف في ثكنة زرعيت بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية ‏وأصابوها ‏إصابة مباشرة وتم تدميرها. ‏ 

- بعد متابعة لتحركات العدو في موقع المرج، رصد  مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية دبابة ميركافا تتحصن داخله فكمن لها المجاهدون واستهدفوها خلال تحركها بصاروخ موجه وأصابوها ‏إصابة مباشرة ‏ما أدى إلى تدميرها وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.  ‏ 

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