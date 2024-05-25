مسافر فلسطيني يتفاجأ ببطاقة في جواز سفره بعد ختمه في مطار مدريد (صورة)

مدريد/سما/

تفاجأ فلسطيني وصل مطار مدريد الجمعة بوجود بطاقة داخل جواز سفره بعد أن وضعت الشرطة الإسبانية عليه ختم دخول البلاد.

وأكد المسافر الفلسطيني أنه وجد بطاقة مكتوب عليها :"من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة".

يأتي ذلك بعد أن صرحت زيرة العمل الإسبانية يولاندا دياز في مقطع فيديو على منصة "أكس" الأربعاء "نرحب اليوم باعتراف إسبانيا بدولة فلسطين" لكن "لا يمكننا التوقف عند هذا الحد. فلسطين ستكون حرة من النهر إلى البحر"، وذلك تعليقا على إعلان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين.

ودياز زعيمة حزب سومار اليساري.

وشعار "من النهر إلى البحر" يشير إلى خريطة "فلسطين التاريخية" قبل قيام إسرائيل، ويشمل أراضي (العام 1948) و(أراضي العام 1967) من نهر الأردن إلى البحر المتوسط.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني الأربعاء اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين، اعتبارا من 28 مايو الحالي.

كما أعلنت النرويج وإيرلندا أيضا الاعتراف بدولة فلسطين.