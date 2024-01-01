قتيل ومصاب في جريمة إطلاق نار في شفا عمرو داخل أراضي الـ48

الداخل المحتل/سما/

قُتل شخص (50 عاما) وأصيب آخر بجروح حرجة، اليوم الأربعاء، جراء تعرضهما لإطلاق نار في مدينة شفا عمرو، ما يرفع حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 إلى 75 قتيلا منذ مطلع العام.

وقالت مصادر محلية إن الجريمة وقعت في شارع الشهداء - نيلسون مانديلا، في حارة البركة، ولم تُعرف هوية القتيل بعد.

وذكرت المصادر أن مجهولين استهدفوا بوابل من الرصاص الحي، شخصين كانا يستقلان مركبة خاصة وبرفقتهما طفل، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح حرجة.

وتأتي هذه الجريمة بعد أقل من 24 ساعة على مقتل نسيم كايد حمزة، في الخمسينيات من عمره، جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار بعد خروجه من مسجد عمر بن الخطاب في بلدة كفر كنا.

وتحوّلت جرائم القتل وأحداث العنف إلى أمر معتاد، تُرتكب على نحو شبه يومي في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، الذي يجد نفسه متروكا وحده في مواجهة العنف والجريمة، في ظل تقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بواجبها.