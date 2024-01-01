  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

قتيل ومصاب في جريمة إطلاق نار في شفا عمرو داخل أراضي الـ48

الخميس 23 مايو 2024 12:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قتيل ومصاب في جريمة إطلاق نار في شفا عمرو داخل أراضي الـ48



الداخل المحتل/سما/

قُتل شخص (50 عاما) وأصيب آخر بجروح حرجة، اليوم الأربعاء، جراء تعرضهما لإطلاق نار في مدينة شفا عمرو، ما يرفع حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 إلى 75 قتيلا منذ مطلع العام.

وقالت مصادر محلية إن الجريمة وقعت في شارع الشهداء - نيلسون مانديلا، في حارة البركة، ولم تُعرف هوية القتيل بعد.

وذكرت المصادر أن مجهولين استهدفوا بوابل من الرصاص الحي، شخصين كانا يستقلان مركبة خاصة وبرفقتهما طفل، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح حرجة.

وتأتي هذه الجريمة بعد أقل من 24 ساعة على مقتل نسيم كايد حمزة، في الخمسينيات من عمره، جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار بعد خروجه من مسجد عمر بن الخطاب في بلدة كفر كنا.

وتحوّلت جرائم القتل وأحداث العنف إلى أمر معتاد، تُرتكب على نحو شبه يومي في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، الذي يجد نفسه متروكا وحده في مواجهة العنف والجريمة، في ظل تقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بواجبها.

الأكثر قراءة اليوم

وزير الجيش يلغي قانون "فك الارتباط" بالكامل في شمال الضفة.. ماذا يعني؟

عقب قرار سموتريتش.. البنوك الفلسطينية في حالة طوارئ

يديعوت أحرونوت: هل حان وقت الخروج من قطاع غزة؟

إحباط "خدعة" روبوتات الاحتلال بغزة.. و"القسام" تدمر آليات إسرائيلية في رفح (فيديو)

نتنياهو يوعز بدراسة التعاقد مع شركات خاصة لتوزيع المساعدات بغزة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابطين وجندي بمعارك في شمال قطاع غزة

عائلات أسرى إسرائيليين في غزة: على الحكومة العودة إلى طاولة المفاوضات فورا

الأخبار الرئيسية

9931b83e-9afb-41b4-b9d6-cd014462973d

رئيس "الأمن القومي" الإسرائيلي: لم نحقق أي هدف من أهداف الحرب على غزة

664e53964c59b71e8704adf9

ثاني دولة أوروبية تعلن التزاهما باعتقال نتنياهو وغالانت

22 شهيدا بينهم أطفال إثر قصف الاحتلال على غزة

"فبركات" مستوطن.. "أسوشيتد برس" تدحض مزاعم "العنف الجنسي" في 7 أكتوبر

20240522175451afpp-afp_34tl84d.h-730x438

واشنطن تعارض “الاعتراف الأحادي” بدولة فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية