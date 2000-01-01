إنطلاق منتدى السياحة الافريقية في شرم الشيخ بحضور وزراء ومسؤولين

شرم الشيخ/سما/

إنطلقت صباح اليوم الاثنينفعاليات منتدى السياحة الأفريقية في مدينة شرم الشيخ المصرية، والذي تنظمه مجموعة ريكسوس العالمية , وشركة جي ام تي لتنظيم المعارض والمؤتمرات التركية الاستثمار .

حضر المنتدى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والمستثمرين في قطاع السياحة بمصر والدول الافريقية وسفراء الدول الأفريقية ورجال الأعمال المصريين والأفارقة و اكثر من ٢٠٠٠ من قطاع السياحة الدولي من ٣٥ دولة .

ويعدّ هذا المنتدى الأول من نوعه على مستوى القارة الأفريقية، ويهدف إلى تعزيز التعاون في مجال السياحة بين الدول الأفريقية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب الأفارقة.

شهد حفل الافتتاح المنتدى الدكتور أحمد عيسى وزير السياحةالمصرى، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، وفتاح تامنجى مؤسس ورئيس مجلس ادارة ريكسوس وناصر عبداللطيف المالك لمجموعة ريكسوس مصر و سلجوق ميرال مدير شركة جي ام اي التركية ، والدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة،

وفي كلمته امام المنتدى أكد وزير السياحة والآثار المصري، أحمد عيسى، على أهمية وضع وتنسيق سياسات موحدة تهدف إلى تعظيم المصالح المشتركة وتعزيز السياحة البينية بين الدول الأفريقية المختلفة.

وقال إن هذا المنتدى، يعد بمثابة تجمع مهني ومنصة تشاركية فعالة، لتسليط الضوء على المقومات والمنتجات السياحية المتميزة والفريدة في قارتنا الأفريقية العريقة وفرصة لتعزيز التعاون السياحي المشترك بين الدول الأفريقية، وتشجيع الخبراء والمهنيين والمستثمرين في قطاع السياحة نحو تضافر الجهود لتنمية صناعة السياحة في إفريقيا وتعظيم دورها في قطاع السياحة العالمي.

وأشار إلى أن هذا المنتدى والمعرض يأتي في الوقت الذي تشهد فيه قارتنا الإفريقية نجاحاً كبيراً في استعادة معدلات الحركة السياحية الوافدة إليها حيث استعادت 96% من حجم الحركة الوافدة إليها خلال عام 2019، وفقاً لتقرير منظمة السياحة العالمية... والذي وصفت فيه السياحة في قارة إفريقيا بالأسرع نمواً خلال عام 2023، وهذا الأمر يدفعنا جميعاً للفخر ... ولمواصلة العمل على تعزيز مزيد من آليات التعاون والتكامل الإفريقي المشترك لرسم خارطة طريق لصناعة السياحة في قارة إفريقيا.

وذكر إن صناعة السياحة في مصر حققت نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية، في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة بها والتي تتضمن مجموعة من السياسات والخطط العامة لتطوير الصناعة بما يساهم في تحقيق مستهدفاتها بنمو سنوي يتراوح ما بين 25% إلى30% وصولاً إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028 وقد جاءت المحاور الرئيسية الثلاث لهذه الاستراتيجية لمواجهة أبرز التحديات التي تواجه الصناعة وتحول دون الوصول إلى المستهدفات من زيادة أعداد الحركة السياحة الوافدة إليها والتي تضم العمل على زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر ولاسيما الفندقي بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بها.

وفي ضوء تنفيذ هذه الاستراتيجية فقد حققت مصر رقماً قياسياً في أعداد الحركة السياحية الوافدة إليها خلال عام 2023 حيث وصل عدد السائحين الوافدين إلى 14.906 مليون سائح وهو الرقم الذي تعدى الأعداد السياحية لعام 2010، والذي يعتبر عام الذروة حيث حقق 14.731 مليون سائح.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الأهمية الكبرىلانعقاد هذا المنتدى الهام تنبع من تعاظم وحتمية الدور الذي تلعبهصناعة السياحة، وما تقوم به في الارتقاء باختصار الدول الأفريقيةبشكل خاص ودول العالم بشكل عام، خاصة في ظل ما يشهدهالعالم من متغيرات وتحديات إقليمية ودولية التي ألقت بكلامها علىكثير من دول العالم.

وأوضح المحافظ، أن التعاون والعمل الجماعي بين المعنيينبالقطاعات السياحية والاستثمار أصبح حتمي في ظل هذهالمتغيرات، وهو الأمر الذي يؤكده اهتمام وحضور أكثر من 2000 مشارك من حول العالم، إضافة إلى العديد من سفراء الدولالأفريفية، وخبراء السياحة ووكالات السفر وسلطات السياحة منأكثر من 30 دولة في هذا المنتدى. كما تنعكس أهمية المنتدى بدعوةالمئات من الخبراء والمختصين في مجال السياحة من عشرات الدولالأوروبية والعربية.

وأشار إلى أن دول قارة أفريقيا تمتلك إمكانيات هائلة تسهلها لتبوءأعلى المواقع على خريطة السياحة العالمية، ومن أبرز هذه الإمكانياتآلاف الكيلومترات من الشواطئ والساحل الأفضل عالميا، ومئاتالمحميات الطبيعية، والبحيرات والشلالات ومساقط المياه الطبيعي،والبيئة الخلابة، وبنية تحتية متينة وهائلة أهمها خطوط طيران عالمية،وعشرات الآلاف من الكيلومترات من أفضل الطرق، ومئات الكبارىوالأنفاق، والفنادق المختلفة المستويات والأنواع التي تتناسب مع كافةمستويات السائحين، ومن هذه المدن مدينة شرم الشيخ.

وصرح الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، في كلمة له خلال افتتاح منتدى السياحة الأفريقية، أنّ هذا المنتدى يُعدّ فرصة تاريخية لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في مجال السياحة، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد على أنّ القارة الأفريقية تتمتع بإمكانيات سياحية هائلة، من المناظر الطبيعية الخلابة إلى المواقع التاريخية والثقافية الغنية، ولكن يجب علينا العمل معًا لتطوير البنية التحتية السياحية، والترويج للوجهات السياحية الأفريقية، وتقديم خدمات عالية الجودة للسياح.

من جانبه قال فتاح تامنجى مؤسس ريكسوس "يعد منتدى السياحة الأفريقية حدثا هاما من شأنه المساهمة بشكل كبير في تنمية قطاع السياحة في القارة الأفريقية، وتحقيق التنمية المستدامة للشعوب الأفريقية , مشيرا الى ان شرم الشيخ تعتبر من مع اهم المقاصد السياحية في مصر وافريقيا .

وقال السيد تامنجى " بالنسبة لي شخصيا لو اخترت وجهة سياحية سوف اختار مصر لان بها الكثير من المقومات السياحية وهى دولة مباركة بالجو طول العام وهناك ايضا منطقة العلمين من افضلالوجهات السياحية في العالم ,

واضاف " يمكن ان تحقق مصر رقم 60 مليون سائح وليس 10 ملايين سائح نظرا لما تملكه من مقومات سياحية مميزة مثل الثقافة المصرية الزاخرة والطقس الممتع طوال العام وكذلك الموارد البشرية من الشباب المصري. .

بعد ذلك عقدت الجلسة الافتتاحية الاولى لمنتدى السياحة الافريقية الاول في مدينة شرم الشيخ بعنوان " كيف نصنع العلامة الفاخرة".. شارك في الجلسة غوراف بوشان، الرئيس التنفيذي المشارك إنيسمور والرئيس التنفيذي للايف ستايل آند ليجر براندز في فنادق أكور، ومشاركة فتّاح تامنجي، مؤسس فنادق ريكسوس

وعلى الجانب الآخر يشتمل برنامج منتدى السياحة الأفريقي على عدة فاعليات متنوعة وحلقات نقاش: تبحث مواضيع مهمة مثل السياحة المستدامة، والثقافية، والرقمية، والاستثمار السياحي، والتسويق، وتنمية الموارد البشرية في مجال السياحة.

تتضمن ورش العمل مواضيع مثل بدء مشروع سياحي ناجح، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التسويق، وإنشاء محتوى جذاب، وتقديم خدمة عملاء ممتازة.

يضم المعرض المصاحب للمنتدى مشاركة شركات السياحة والفنادق والوجهات السياحية من مختلف أنحاء أفريقيا.

وستستمر فعاليات منتدى السياحة الأفريقي غدًا 21 مايو، حيث ستُقام المزيد من حلقات النقاش وورش العمل والعروض التقديمية واللقاءات الثنائية.

ويهدف المنتدى إلى الخروج بتوصيات ملموسة لتعزيز التعاون في مجال السياحة بين الدول الأفريقية، وجذب الاستثمارات الأجنبية. وتُعدّ هذه التوصيات ضرورية لضمان استدامة قطاع السياحة في أفريقيا.

و يُعدّ منتدى السياحة الأفريقي حدثًا هامًا من شأنه أن يُساهم بشكل كبير في تنمية قطاع السياحة في القارة الأفريقية، وتحقيق التنمية المستدامة للشعوب الأفريقية.