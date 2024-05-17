شاهد: القسام تقنص جندياً إسرائيليا في جباليا

غزة/سما/

بثت "كتائب القسام" مشاهد لقنص جندي إسرائيلي في مخيم جباليا، حيث تحتدم هناك المعارك مع قوات الاحتلال التي تتوغل منذ عدة أيام.



ويظهر الفيديو لحظة قنص جندي وسقوطه على الفور، فيما لم يتم الكشف عن مصيره من قبل جيش الاحتلال، بينما هرب جنديان آخران كانا برفقته دون أن يقدما له الإسعاف أو يسحبانه من مسرح الهجوم.



ونفذ مجاهدو "القسام" عشرات عمليات القنص ضد ضباط وجنود الاحتلال منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأعلن جيش الاحتلال مقتل عسكري برتبة رقيب من وحدة المظليين خلال معارك شمال قطاع غزة، وذلك بفعل المقاومة الضارية التي تواجهها قوات الاحتلال في شتى محاور التقدم.



وأوضح جيش الاحتلال أن القتيل هو الرقيب، بن أفيشاي 20 عاما، ويتبع سرية تكنولوجيا المعلومات التابعة للواء المظليين، وقتل خلال معارك جباليا، شمال القطاع.



وأكد جيش الاحتلال أن حصيلة قتلاه خلال الهجوم البري ضد حركة حماس في غزة ارتفعت إلى 280 قتيلا.