  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شاهد: القسام تقنص جندياً إسرائيليا في جباليا

الجمعة 17 مايو 2024 10:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: القسام تقنص جندياً إسرائيليا في جباليا



غزة/سما/

بثت "كتائب القسام" مشاهد لقنص جندي إسرائيلي في مخيم جباليا، حيث تحتدم هناك المعارك مع قوات الاحتلال التي تتوغل منذ عدة أيام.

ويظهر الفيديو لحظة قنص جندي وسقوطه على الفور، فيما لم يتم الكشف عن مصيره من قبل جيش الاحتلال، بينما هرب جنديان آخران كانا برفقته دون أن يقدما له الإسعاف أو يسحبانه من مسرح الهجوم.


ونفذ مجاهدو "القسام" عشرات عمليات القنص ضد ضباط وجنود الاحتلال منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأعلن جيش الاحتلال مقتل عسكري برتبة رقيب من وحدة المظليين خلال معارك شمال قطاع غزة، وذلك بفعل المقاومة الضارية التي تواجهها قوات الاحتلال في شتى محاور التقدم.

وأوضح جيش الاحتلال أن القتيل هو الرقيب، بن أفيشاي  20 عاما، ويتبع سرية تكنولوجيا المعلومات التابعة للواء المظليين، وقتل خلال معارك جباليا، شمال القطاع.

وأكد جيش الاحتلال أن حصيلة قتلاه  خلال الهجوم البري ضد حركة حماس في غزة ارتفعت إلى 280 قتيلا.

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال يزعم تخليص جثث 3 أسرى إسرائيليين من قطاع غزة.. وحماس تعلق

هجوم إسرائيلي على مصر: "المصريون خدعونا وجعلونا ننام"

اعادة الحكم العسكري..وثيقة تكشف عن التكلفة “الصادمة” لإعادة الحكم العسكري الإسرائيلي إلى غزة

مسؤول إسرائيلي: هذه هي "الاستراتيجية الوحيدة" لإقناع السنوار بالتراجع عن مطالبه

4 حوادث غريبة في 24 ساعة داخل الجيش الإسرائيلي

البيت الأبيض: بايدن يجري محادثات مع السيسي وتميم للتوصل لوقف إطلاق نار بغزة

قرار تاريخي ..إسبانيا تمنع السفن المحملة بأسلحة لإسرائيل من الرسو في موانئها

الأخبار الرئيسية

photo_2024-05-17_20-43-50

هيئة البث الإسرائيلية: تفكك "كابينت الحرب" بات أقرب من أي وقت مضى

"إيكونوميست": الجيش الإسرائيلي عالق بحلقة الموت في غزة

1424387709959490300

قناة إسرائيلية: قطر ومصر تتبنيان مواقف حركة حماس

photo_2024-05-17_19-21-50

بدء تفريغ المساعدات بميناء غزة.. كيربي: أرسلنا لحماس ماهية الرصيف البحري وطريقة عمله

مسؤول إسرائيلي: هذه هي "الاستراتيجية الوحيدة" لإقناع السنوار بالتراجع عن مطالبه

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية