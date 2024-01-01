الفيفا: سنطلب المشورة بشأن الطلب الفلسطيني لتعليق عضوية إسرائيل

رام الله/سما/

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو إنه سيطلب استشارة قانونية بشأن طلب فلسطيني بتعليق عضوية إسرائيل نتيجة الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وأوضح أن الفيفا سيعقد جلسة استثنائية قبل 20 يوليو/تموز المقبل لمراجعة التحليل القانوني وتحديد كيفية المضي قدما.

وفي مارس/ آذار الماضي، طلب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم من الفيفا فرض عقوبات على الأندية والمنتخبات الاسرائيلية ردا على الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، واستشهاد ما لا يقل عن 99 لاعبا فلسطينيا منذ بدء الحرب على غزة.