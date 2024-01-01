  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

الفيفا: سنطلب المشورة بشأن الطلب الفلسطيني لتعليق عضوية إسرائيل

الجمعة 17 مايو 2024 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الفيفا: سنطلب المشورة بشأن الطلب الفلسطيني لتعليق عضوية إسرائيل



رام الله/سما/

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو إنه سيطلب استشارة قانونية بشأن طلب فلسطيني بتعليق عضوية إسرائيل نتيجة الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وأوضح أن الفيفا سيعقد جلسة استثنائية قبل 20 يوليو/تموز المقبل لمراجعة التحليل القانوني وتحديد كيفية المضي قدما.

وفي مارس/ آذار الماضي، طلب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم من الفيفا فرض عقوبات على الأندية والمنتخبات الاسرائيلية ردا على الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، واستشهاد ما لا يقل عن 99 لاعبا فلسطينيا منذ بدء الحرب على غزة.

الأكثر قراءة اليوم

وسائل إعلام عن مسؤولين أمريكيين: الرصيف العائم تحرك نحو سواحل غزة

القمة العربية توصي بوقف فوري للحرب وإدخال قوة دولية إلى غزة والضفة

نتنياهو: معركة رفح حاسمة وستحسم أشياء كثيرة في هذه الحملة ومنها انفاق التهريب ..

تشييع جثامين 3 شهداء في طولكرم

جنوب أفريقي امام محكمة العدل الدولية: : على إسرائيل أن تنسحب فورا من قطاع غزة

حزب الله يستهدف موقع جل الدير بمسيرة إنتحارية واصابة 3 جنود اسرائيليين بجراح

شرم الشيخ تستضيف الدورة الاولى لمنتدى ومعرض السياحة الإفريقية 20 مايو

الأخبار الرئيسية

"واللا" العبري :إسرائيل قدمت لمصر “خطة تفعيل” لمعبر رفح تحت إشراف أمني إسرائيلي

تقرير : كتائب القسّام والسرايا أعادت الانتشار والتّموقع في جميع أنحاء غزة

القمة العربية توصي بوقف فوري للحرب وإدخال قوة دولية إلى غزة والضفة

نتنياهو: معركة رفح حاسمة وستحسم أشياء كثيرة في هذه الحملة ومنها انفاق التهريب ..

السلطة الفلسطينية

إسرائيل تشكل فريقًا لمعاقبة السلطة وواشنطن تطالبها بتحويل عائدات الضرائب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية