واشنطن تدرس"كيفية الرد" على اعتداءات المستوطنين على شاحنات المساعدات لغزة

واشنطن/سما/

كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان أن الولايات المتحدة "تبحث الرد" على اعتداء المستوطنين الإسرائيليين على قافلة مساعدات متجهة إلى غزة، معتبرا أن ما حدث "غير مقبول".

وقال ساليفان في مؤتمر صحفي: "من المثير للغضب الشديد أن يهاجم البعض وينهب قوافل المساعدات القادمة من الأردن إلى غزة.. نحن نبحث في الأدوات التي نمتلكها للرد على هذا الأمر".

وأضاف: "نرفع قلقنا إلى أعلى مستوى في الحكومة الإسرائيلية، وهذا سلوك غير مقبول على الإطلاق ولا يمكن تبريره بأي حال"، مؤكدا أن الولايات المتحدة تقود الجهود الدولية لزيادة المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة.

وشدد على أنه "لا ينبغي للمدنيين الأبرياء أن يعيشوا أبدا دون طعام أو ماء أو دواء أو مأوى أو صرف صحي، أو غيرها من الضروريات الأساسية".

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فقد اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 4 أشخاص بعد الاعتداء على قافلة مساعدات أثناء مرورها بالضفة الغربية في طريقها من الأردن إلى قطاع غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مستوطنون إسرائيليون يقطعون الطريق أمام قافلة مساعدات إنسانية كانت متجهة إلى القطاع، فيما قام آخرون بإتلاف المساعدات.

ويعارض هؤلاء المستوطنون إيصال المساعدات إلى غزة طالما أن 132 شخصا ما زالوا محتجزين كرهائن لدى حماس، معتبرين أن "المساعدات يجب أن تستخدم كوسيلة ضغط لإعادة الرهائن، خصوصا أن حماس تستغل هذه المساعدات".

ووفق الصحيفة الإسرائيلية، أعلنت مجموعة "Tzav 9" مسؤوليتها عن منع قافلة المساعدات أثناء مرورها عبر حاجز ترقوميا في منطقة تلال الخليل بين جنوب الضفة الغربية وإسرائيل.