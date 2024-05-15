  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو : "لسنا دولة مستعبدة للولايات المتحدة"

الأربعاء 15 مايو 2024 05:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو : "لسنا دولة مستعبدة للولايات المتحدة"



القدس المحتلة/سما/

اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع الكابينيت السياسي – الأمني الموسع، يوم الخميس الماضي، أنه "لسنا دولة مستعبدة للولايات المتحدة"، وفق ما نقل موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الأربعاء، عن ثلاثة مصادر حضرت الاجتماع.

وجاءت أقوال نتنياهو غداة تحذير الرئيس الأميركي، جو بايدن، من اجتياح واسع لرفح ودلّت، حسب "واللا"، على مزاج نتنياهو وتوجهه الصدامي تجاه بايدن وعلى الحضيض الذي وصلت إليه العلاقات بين الاثنين.

وتصاعد التوتر بين نتنياهو وبايدن، قبل أسبوعين، بعدما قرر الأخير وقف شحنة أسلحة مؤلفة من 3500 قنبلة لطائرات حربية وكانت محملة على سفينة بانتظار نقلها إلى إسرائيل، وتم إنزال عشرات الحاويات عن السفينة، بهدف تحذير نتنياهو من اجتياح رفح، التي يتواجد فيها أكثر من مليون نازح.


ونقل "واللا" عن مصدرين إسرائيليين مطلعين قولهما إن نتنياهو ومستشاره الأقرب ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، فوجئا من قرار بايدن بوقف إرسال الشحنة وتحذير إسرائيل علنا من اجتياح رفح.

وقال مسؤول أميركي إن بايدن ومستشاريه قالوا خلال محادثات مع نتنياهو وديرمر، في الأسابيع التي سبقت وقف شحنة الأسلحة، إن سيتم إيقاف شحنة الأسلحة إذا استمرت إسرائيل بدفع اجتياح لرفح، وفقا لـ"واللا".


لكن ديرمر، الذي تولى منصب السفير في واشنطن خلال ولايتي الرئيسين باراك أوباما ودونالد ترامب، قال لنتنياهو إن بايدن "لن يجرؤ" على الإدام على خطوة كهذه، وفقا لمصدر إسرائيلي مطلع.

وشبّه نتنياهو خلال خطابه في الكابينيت المواجهة بينه وبين بايدن حول رفح بقرار رئيس الحكومة الإسرائيلية الأول، دافيد بن غوريون، بإعلانه عن قيام إسرائيل، في العام 1948، رغم معارضة وزير الخارجية الأميركي حينها، جورج مارشال.


وذكر نتنياهو أيضا خطابه في الكونغرس، في العام 2015، الذي عارض فيه قرار أوباما بالتقدم نحو اتفاق نووي مع إيران، وأدى إلى شرخ عميق بين إسرائيل وإدارة أوباما وأثار غضب الكثيرين في الحزب الديمقراطي.

وقال أحد مستشاري نتنياهو إن الأخير شدد خلال الاجتماع على أنه صد ضغوطا أميركية في الماضي، وسيفعل ذلك مرة أخرى إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وقال إنه "عندما تكون هناك أمور تشكل خطرا على وجودنا، فسنفعل كل ما هو مطلوب".

وباستخدامه عبارة "دولة مستعبدة"، كرر نتنياهو تصريح رئيس الحكومة الأسبق، مناحيم بيغن، أمام السفير الأميركي في تل أبيب، صمويل لويس، في العام 1982، ليعبر عن غضبة من قرار الرئيس الأميركي حينها، رونالد ريغن، بتجميد مساعدات أمنية لإسرائيل في أعقاب قرار إسرائيل ضم هضبة الجولان المحتلة.

ونقل "واللا" عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين قولهم إنه يوجد انعدم ثقة عميق بين بايدن ومستشاريه وبين نتنياهو وديرمر. وقال مسؤول إسرائيلي إن جزء كبير من الاتصالات بين طاقم بايدن والحكومة الإسرائيلية حول رفح، في الأسبوعين الأخيرين، يجري في قنوات أخرى، إحداها هو وزير الأمن، يوآف غالانت.

ويزور مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، إسرائيل، الأحد المقبل، لإجراء محادثات حول اجتياح رفح، وبعد عدة أيام سيزور وفد إسرائيلي رفيع واشنطن لمناقشة الموضوع نفسه.

الأكثر قراءة اليوم

التايمز: "حماس بعيدة كل البعد عن الهزيمة" لهذا السبب..

"رويترز" : الأردن يحبط أعمال تخريبية أعدتها ايران وحماس وعناصر في جماعة الاخوان المسلمين الأردنية

مصر تصدر بيانا شديد اللهجة ردا على وزير خارجية "إسرائيل" بشأن معبر رفح

غزة: وصول 52 شاحنة "تجارية" لأول مرة منذ هجوم الاحتلال برفح (فيديو)

تقرير: "إسرائيل" غير قادرة على تحقيق "نصر كامل" على حماس .. الحركة ترمم قدراتها بسرعة كبيرة

"وضع العبوة مباشرة تحت الدبابة".."القسام" تستهدف جنود وآليات الاحتلال شرق رفح (فيديو)

ليبرمان: حماس والسنوار يديران الحرب أفضل من نتنياهو

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يتمسك بــ "اجتياح رفح" ويحدد مدة العملية

غالانت: لن أوافق على حكم عسكري في غزة وأدعو نتنياهو للإعلان أن هذا لن يحدث

photo_2024-05-15_15-40-59

عشرات الشهداء والجرحى إثر قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين بمدينة غزة

نتنياهو: لا معنى للحديث عن "اليوم التالي" دون حسم عسكري في غزة

1047736485_0_29_3072_1767_600x0_80_0_0_f91f515e79858cd22e753ff99d8fa2c0

سيناتور أمريكي: يمكن ضرب غزة بقنابل خارقة للتحصينات بدل النووي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية