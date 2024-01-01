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عشرات الشهداء والجرحى إثر قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين بمدينة غزة

الأربعاء 15 مايو 2024 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الشهداء والجرحى إثر قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين بمدينة غزة



غزة/سما/

استشهد وجرح عشرات المواطنين، اليوم الأربعاء، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي تجمعا للمواطنين بمدينة غزة.

وأفاد مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال استهداف مجموعة من المواطنين، تجمعوا لالتقاط إشارة انترنت، في تقاطع شارع الجلاء مع شارع العيون بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد عدد منهم، حيث وصل 3 جثامين أشلاء إلى المستشفى المعمداني، وجرح العشرات بينهم حالات حرجة.

كما استشهد 3 مواطنين، وجرح آخرون، إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي، مركبة مدنية شمال قطاع غزة.

وقالت المصادر، إن طيران الاستطلاع استهدف بصاروخ على الأقل مركبة في منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا، ما أسفر عن 3 شهداء وجرح آخرين.

كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وفي رفح، استشهد مواطن بقصفٍ نفذه طيران الاحتلال على شارع عائد البشيتي وسط المدينة.

ادت مصادر طبية، اليوم الأربعاء، باستشهاد 60 مواطنا، وإصابة 80 آخرين، إثر ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت أن هذه الحصيلة هي ما وصلت إلى مستشفيات القطاع، علما أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام، وفي الطرقات، ولا تتمكن طواقم الإسعاف، والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وقالت إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت الى 35,233 شهيدا، و79,141 مصابا منذ 7 تشرين الأول/ اكتوبر الماضي.

  

 

يتبع..

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