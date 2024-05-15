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ماذا تنتظر يا سيد خان؟..

مندوب عربي أممي يحث مدعي المحكمة الجنائية الدولية على التحرك ضد قادة اسرائيل

الأربعاء 15 مايو 2024 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
مندوب عربي أممي يحث مدعي المحكمة الجنائية الدولية على التحرك ضد قادة اسرائيل



لاهاي/سما/

وجه مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة دعوة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، باتخاذ إجراءات سريعة بحق قادة إسرائيليين على خلفية مقتل آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة.

ورد المدعي العام للمحكمة، كريم خان، بإخبار مجلس الأمن الدولي بأنه "لن يتأثر أو يخاف" بينما يحقق فريقه في جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في قطاع غزة والضفة الغربية، وكذلك في أوكرانيا.

ووجه مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، حديثه لخان قائلا "إذا كانت القضايا الليبية التي تحقق فيها المحكمة الجنائية الدولية معقدة للغاية لدرجة أنها لن يبت فيها حتى نهاية عام 2025، فيجب عليك تركيز جهود المحكمة من أجل الحرب في غزة"، مشيرا إلى أن "القوات الإسرائيلية ترتكب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة".

كما قال السني إن "العالم يتوقع من المحكمة الجنائية الدولية أن تتحلى بالشجاعة، وأن تصدر أوامر اعتقال بحق مسؤولين في النظام الإسرائيلي، والذين كرروا مرارا أنهم يريدون ارتكاب أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين".

وأضاف: "ماذا تنتظر سيد خان؟ ألا ترون التهديدات التي يتعرض لها المدنيون والتهديدات المحتملة بحق المدنيين في رفح، والمجزرة التي قد تحدث في أي وقت؟".

وشدد خان على أن المحكمة تسعى إلى أن تكون "صماء أمام الضجيج"، ويجب أن يكون هذا هو الوقت المناسب "للسماح للقانون بالتنفس، سواء كان بشأن التعامل مع الأزمات العالمية مثل أوكرانيا وغزة أو ليبيا أو أقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار".

وتابع "علينا واجب الدفاع عن العدالة والدفاع عن الضحايا. سننهض ونطبق القانون بنزاهة واستقلالية".

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