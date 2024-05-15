الجيش الإسرائيلي يكشف عن حصيلة قتلاه وجرحاه منذ 7 أكتوبر

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء مقتل أحد جنوده بمعارك جنوب قطاع غزة لترتفع الحصيلة المعلنة لخسائره البشرية منذ 7 أكتوبر إلى 621.

وأفاد الجيش بأن القتيل هو الرقيب إيرا يائير جيسفان (19 عاما) مقاتل في الكتيبة 75 تشكيل "سار ميجولان"، سقط في معركة جنوب قطاع غزة.



وقال الجيش الإسرائيلي عبر موقعه الإلكتروني، إنه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، قتل 621 ضابطا وجنديا، فيما قتل 273 منذ بدء المناورة البرية داخل القطاع في 27 أكتوبر.

وأفاد بأن حصيلة الجرحى منذ بداية الحرب هو 3456، من بينهم 2009 إصابات طفيفة، 917 إصابة متوسطة و530 إصابة بالغة.

أما حصيلة المصابين منذ بدء المناورة البرية داخل قطاع غزة فبلغت 1689 من بينهم 797 إصابة طفيفة، 557 إصابة متوسطة و335 إصابة بالغة.

المصدر: RT