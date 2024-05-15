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"حزب الله" يطلق أكثر من 100 صاروخ على قواعد عسكرية إسرائيلية(فيديوهات)

الأربعاء 15 مايو 2024 05:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" يطلق أكثر من 100 صاروخ على قواعد عسكرية إسرائيلية(فيديوهات)



القدس المحتلة/سما/

شن "حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء هجوما على شمال إسرائيل بعشرات الصواريخ استهدفت قاعدة ميرون وثكنة برانيت الإسرائيليتين.

 

وقال "حزب الله" في بيان: ".. في إطار الرد ‏على الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في الجنوب هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية مقر وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا ‏والصواريخ الثقيلة وقذائف المدفعية واصابوا تجهيزاتها السابقة والمستحدثة وتم تعطيل أجزاء منها ‏بشكل كامل".

 

وأفاد في بيان آخر بأن "‏مجاهدي المقاومة استهدفوا ‏المنظومات الفنية والتجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة وتم تدميرها".

 

وذكرت وسائل إعلامية إسرائيلية أنه تم إطلاق العديد من صافرات الإنذار في سلسلة من المستوطنات في الجليل الأعلى، من بينها في كريات شمونه ومحيطها، وفي سعسع كما سمع دوي عدد من الانفجارات في ميرون.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن إطلاق الصواريخ على ميرون لا يتوقف، مبينة أنه بالتزامن مع القصف على وحدة المراقبة الجوية في ميرون تم إطلاق صاروخ ضخم شديد الانفجار على ثكنة برانيت وصاروخ موجه على كريات شمونة.

وأفاد مجلس ماروم بالجليل الإقليمي عن وقوع عدة حوادث في منطقة ميرون، مشيرا إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن.

وأفاد مصدر ميداني بأن "حزب الله" أطلق أكثر من 100 صاروخ.

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