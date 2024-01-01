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الحوثيون يعلنون استهداف مدمرة أمريكية في البحر الأحمر (فيديو)

الأربعاء 15 مايو 2024 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يعلنون استهداف مدمرة أمريكية في البحر الأحمر (فيديو)



صنعاء/سما/

قالت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، إنها "نفذت عملية عسكرية استهدفت المدمرة الأمريكية ميسون في البحرِ الأحمرِ، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة".

 

وأضاف المتحدث باسم الجماعة اليمنية، العميد يحي سريع في بيان اليوم الأربعاء أن: "القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير، نفذوا عملية مشتركة استهدفت سفينة (Destiny) في البحر الأحمر، وكانت الإصابة دقيقة".

وأوضح البيان أن "استهداف السفينة جاء بعد انتهاكها قرار حظر مرور السّفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذلك بتوجهها إلى ميناء أُم الرشراش في 20 نيسان الماضي، بأسلوب الخداع والتمويه، بادعاء توجهها إلى ميناء آخر، إلا أنها كانت تحتَ الرصد والمتابعة من قواتِنا المسلحة".

وشدد على أنه "تم توجيه التحذيرات إليها بعدم دخول موانئ فلسطين المحتلة، فأصرت على انتهاك قرار المنع، فأصبحت في قائمة السفن المستهدفة والممنوعة من الإبحارِ في منطقة عمليات القوات المسلحة اليمنية".

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