لابيد: الهجوم على قوافل المساعدات لا يخدم سوى "حماس"

القدس المحتلة/سما/

اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن اعتداءات المستوطنين على قوافل المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة "لا يخدم إلا مصالح "حماس"، ويضر بأمن الدولة".

وفي منشور عبر حسابه على منصة "أكس"، كتب لابيد: "أعمال الشغب العنيفة واعتراض شاحنات المساعدات من قبل مجموعة "Tzav 9" هي هجوم مباشر على أمن الدولة وعلى علاقات إسرائيل الدولية ولا تخدم سوى مصالح حماس"، مضيفا: "لن ننتصر مع هذه الحكومة الفاسدة".



وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فقد اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 4 أشخاص بعد الاعتداء على قافلة مساعدات أثناء مرورها بالضفة الغربية في طريقها من الأردن إلى قطاع غزة، وقاموا بإتلاف المساعدات.

ويعارض هؤلاء المستوطنون إيصال المساعدات إلى غزة طالما أن 132 شخصا ما زالوا محتجزين كرهائن لدى حماس، معتبرين أن "المساعدات يجب أن تستخدم كوسيلة ضغط لإعادة الرهائن، خصوصا أن حماس تستغل هذه المساعدات".

ووفق الصحيفة الإسرائيلية، أعلنت مجموعة "Tzav 9" مسؤوليتها عن منع قافلة المساعدات أثناء مرورها عبر حاجز ترقوميا في منطقة تلال الخليل بين جنوب الضفة الغربية وإسرائيل.