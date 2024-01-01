  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

لابيد: الهجوم على قوافل المساعدات لا يخدم سوى "حماس"

الأربعاء 15 مايو 2024 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد: الهجوم على قوافل المساعدات لا يخدم سوى "حماس"



القدس المحتلة/سما/

اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن اعتداءات المستوطنين على قوافل المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة "لا يخدم إلا مصالح "حماس"، ويضر بأمن الدولة".

وفي منشور عبر حسابه على منصة "أكس"، كتب لابيد: "أعمال الشغب العنيفة واعتراض شاحنات المساعدات من قبل مجموعة "Tzav 9" هي هجوم مباشر على أمن الدولة وعلى علاقات إسرائيل الدولية ولا تخدم سوى مصالح حماس"، مضيفا: "لن ننتصر مع هذه الحكومة الفاسدة".


وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فقد اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 4 أشخاص بعد الاعتداء على قافلة مساعدات أثناء مرورها بالضفة الغربية في طريقها من الأردن إلى قطاع غزة، وقاموا بإتلاف المساعدات.

ويعارض هؤلاء المستوطنون إيصال المساعدات إلى غزة طالما أن 132 شخصا ما زالوا محتجزين كرهائن لدى حماس، معتبرين أن "المساعدات يجب أن تستخدم كوسيلة ضغط لإعادة الرهائن، خصوصا أن حماس تستغل هذه المساعدات".

ووفق الصحيفة الإسرائيلية، أعلنت مجموعة "Tzav 9" مسؤوليتها عن منع قافلة المساعدات أثناء مرورها عبر حاجز ترقوميا في منطقة تلال الخليل بين جنوب الضفة الغربية وإسرائيل.

الأكثر قراءة اليوم

التايمز: "حماس بعيدة كل البعد عن الهزيمة" لهذا السبب..

"رويترز" : الأردن يحبط أعمال تخريبية أعدتها ايران وحماس وعناصر في جماعة الاخوان المسلمين الأردنية

من مسافة صفر.. "القسام" تعلن الإجهاز على 7 جنود إسرائيليين شمال قطاع غزة

مصر تصدر بيانا شديد اللهجة ردا على وزير خارجية "إسرائيل" بشأن معبر رفح

غزة: وصول 52 شاحنة "تجارية" لأول مرة منذ هجوم الاحتلال برفح (فيديو)

تقرير: "إسرائيل" غير قادرة على تحقيق "نصر كامل" على حماس .. الحركة ترمم قدراتها بسرعة كبيرة

نيويورك تايمز: "إحباط وغضب" بين القادة العسكريين الإسرائيليين بسبب حرب غزة

الأخبار الرئيسية

غانتس يهاجم نتنياهو..

صحيفة تكشف عن دعوة بايدن دولا عربية لنشر قوات سلام في غزة

حماس

حماس: لا علاقة لنا بأعمال تستهدف الأردن

نتنياهو يرفض قرارا للجمعية العامة يدعم الاعتراف بدولة فلسطينية

القسام

القسام يعلن مقتل 12 جنديا إسرائيليا في عملية مركبة بجباليا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية