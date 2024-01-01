القبض على شخص قام بتهريب قطع أثرية ثمينة من بلد عربي إلى الضفة الغربية

رام الله/سما/

ألقت الشرطة الفلسطينية القبض على مهرب آثار وضبطت بحوزته قطعا أثرية ثمينة في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، أن "شرطة السياحة والآثار في طولكرم اكتشفت طريقة تهريب جديدة للآثار بعد القبض على مهرب بحوزته قطع أثرية ثمينة ذات قيمة عالية، تم تهريبها من المملكة الأردنية الهاشمية إلى فلسطين ونقلها مع سائق عمومي إلى طولكرم وإبلاغه أن الطرد يحتوي على علبة دواء".

وأشار ارزيقات إلى أنه "تم التحفظ على المقبوض عليه والتحرز على المضبوطات لإحالته لجهة الاختصاص واستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولا".

ونوه الناطق الإعلامي باسم الشرطة بأنه "على السائقين والمواطنين التحقق من محتوى الطرود قبل نقلها للحفاظ على السلامة العامة".

ولم تكشف السلطات الفلسطينية عن عدد القطع الأثرية المهربة ونوعيتها، كما لم تنشر صورا لها.