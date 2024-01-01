  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القبض على شخص قام بتهريب قطع أثرية ثمينة من بلد عربي إلى الضفة الغربية

الأربعاء 15 مايو 2024 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على شخص قام بتهريب قطع أثرية ثمينة من بلد عربي إلى الضفة الغربية



رام الله/سما/

ألقت الشرطة الفلسطينية القبض على مهرب آثار وضبطت بحوزته قطعا أثرية ثمينة في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، أن "شرطة السياحة والآثار في طولكرم اكتشفت طريقة تهريب جديدة للآثار بعد القبض على مهرب بحوزته قطع أثرية ثمينة ذات قيمة عالية، تم تهريبها من المملكة الأردنية الهاشمية إلى فلسطين ونقلها مع سائق عمومي إلى طولكرم وإبلاغه أن الطرد يحتوي على علبة دواء".

وأشار ارزيقات إلى أنه "تم التحفظ على المقبوض عليه والتحرز على المضبوطات لإحالته لجهة الاختصاص واستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولا".

ونوه الناطق الإعلامي باسم الشرطة بأنه "على السائقين والمواطنين التحقق من محتوى الطرود قبل نقلها للحفاظ على السلامة العامة".

ولم تكشف السلطات الفلسطينية عن عدد القطع الأثرية المهربة ونوعيتها، كما لم تنشر صورا لها.

الأكثر قراءة اليوم

التايمز: "حماس بعيدة كل البعد عن الهزيمة" لهذا السبب..

"رويترز" : الأردن يحبط أعمال تخريبية أعدتها ايران وحماس وعناصر في جماعة الاخوان المسلمين الأردنية

من مسافة صفر.. "القسام" تعلن الإجهاز على 7 جنود إسرائيليين شمال قطاع غزة

مصر تصدر بيانا شديد اللهجة ردا على وزير خارجية "إسرائيل" بشأن معبر رفح

غزة: وصول 52 شاحنة "تجارية" لأول مرة منذ هجوم الاحتلال برفح (فيديو)

تقرير: "إسرائيل" غير قادرة على تحقيق "نصر كامل" على حماس .. الحركة ترمم قدراتها بسرعة كبيرة

نيويورك تايمز: "إحباط وغضب" بين القادة العسكريين الإسرائيليين بسبب حرب غزة

الأخبار الرئيسية

غانتس يهاجم نتنياهو..

صحيفة تكشف عن دعوة بايدن دولا عربية لنشر قوات سلام في غزة

حماس

حماس: لا علاقة لنا بأعمال تستهدف الأردن

نتنياهو يرفض قرارا للجمعية العامة يدعم الاعتراف بدولة فلسطينية

القسام

القسام يعلن مقتل 12 جنديا إسرائيليا في عملية مركبة بجباليا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية