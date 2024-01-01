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جماهير غفيرة داخل أراضي الـ48 تشارك في مسيرة العودة

الثلاثاء 14 مايو 2024 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
جماهير غفيرة داخل أراضي الـ48 تشارك في مسيرة العودة



الداخل المحتل/سما/

 شاركت جماهير غفيرة داخل أراضي الـ48، اليوم الثلاثاء، في مسيرة العودة الـ27 المقامة هذا العام في أراضي قريتي هوشة والكساير المهجرتين.

ورفع المشاركون، الأعلام الفلسطينية وأطلقوا هتافات تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحق العودة للفلسطينيين إلى وطنهم.

كما رفعوا في المسيرة التي انطلقت من مدخل مدينة شفاعمرو لافتات حملت أسماء القرى المهجرة وصور الشهيد المعتقل وليد دقة من بلدة باقة الغربية، وطالبوا بتحرير جثمانه لمواراته الثرى.

ونُظّم المهرجان الخطابي لمسيرة العودة 27 تحت شعار "هنا باقون". ورُفعت صورة الشهيد الأسير وليد دقة على منصة المهرجان. وبدأ المهرجان بنشيد موطني، ومن ثم قسم العودة وعدم التنازل عن الوطن مهما حصل والحفاظ عليه للأجيال القادمة.

وتزامنا مع مسيرة العودة، نظمت هيئات وحراكات فلسطينية إلى جانب عدد من الفلسطينيين المهجرين من قراهم والذين بقوا في أراضي 48، مسيرات وفعاليات في بلدات مهجرة.

وزار عدد من أهالي القرى المهجرة في أراضي الـ48 قراهم التي هُجرّوا منها في عام النكبة 1948، ونظموا فعاليات وطنية مؤكدين تشبثهم بحقهم وأرضهم، وارتدوا الكوفيات الوطنية ورفعوا الأعلام الفلسطينية.

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