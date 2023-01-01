النرويجية أليساندرا ميلي تنسحب من يوروفيجين احتجاجا على الإبادة الإسرائيلية في غزة

أوسلو/سما/

أعلنت المغنية النرويجية أليساندرا ميلي انسحابها من الفريق التنظيمي لبلادها في نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجين) احتجاجا على حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وكان من المقرر أن تقوم أليساندرا ميلي بتوزيع النقاط نيابة عن النرويج خلال المنافسة النهائية للمسابقة. وأكدت أنها ستنسحب من هذه المهمة.

وقالت في مقطع فيديو على حساباتها في X و أنستغرام إنها انسحبت بسبب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل في غزة واحتجاجا على مشاركة إسرائيل في مسابقة يوروفيجين.

مثلت أليساندرا النرويج في Eurovision 2023 ووصلت إلى المركز الخامس برصيد 268 نقطة.

وقالت في الفيديو: "ارجوكم افتحوا عيونكم.. افتحوا قلوبكم.. دعوا الحب يقود الحقيقة.. الحرية لفلسطين".