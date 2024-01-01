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الإمارات تقدم لمشفى ميداني في غزة سيارة إسعاف وجهاز أشعة

السبت 11 مايو 2024 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تقدم لمشفى ميداني في غزة سيارة إسعاف وجهاز أشعة



أبو ظبي/سما/

أفادت وكالة "وام" بأن عملية "الفارس الشهم 3" كبرى العمليات الإغاثية الإماراتية سلمت جهاز أشعة وسيارة إسعاف مجهزة بالإمكانيات الطبية إلى المستشفى الميداني المرواني في غزة.


من جهتها أعربت وزارة الصحة في قطاع غزة عن شكرها لدولة الإمارات لما تقدمه من خدمات وأجهزة ومستلزمات وأدوية تساهم في مواصلة العمل في مستشفيات القطاع بعد توقف عدد كبير منها عن الخدمة نتيجة الأوضاع الصعبة في رفح ومحافظات قطاع غزة.

وتواصل الإمارات دعم القطاع الصحي في قطاع غزة في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية، وتقدم الخدمات الطبية للمصابين والجرحى داخل المستشفى الميداني الإماراتي في مدينة رفح، حيث تعمل الطواقم الطبية بشكل طبيعي.

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