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الإمارات تهاجم نتنياهو بسبب طلب وجهه لأبو ظبي بشأن غزة

السبت 11 مايو 2024 03:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تهاجم نتنياهو بسبب طلب وجهه لأبو ظبي بشأن غزة



أبو ظبي/سما/

أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد أن أبو ظبي تستنكر تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول دعوة الدولة للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع غزة المحتل.


وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب الشيخ عبد الله بن زايد: "تستنكر دولة لإمارات العربية المتحدة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول دعوة الدولة للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع غزة القابع تحت الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف: "إذ تشدد دولة الإمارات على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يتمتع بأي صفة شرعية تخوله اتخاذ هذه الخطوة، كما ترفض الدولة الانجرار خلف أي مخطط يرمي لتوفير الغطاء للوجود الإسرائيلي في قطاع غزة".

وتابع وزبر الخارجية: "وتؤكد دولة الإمارات على أنه عندما يتم تشكيل حكومة فلسطينية تلبي آمال وطموحات الشعب الفلسطيني الشقيق وتتمتع بالنزاهة والكفاءة والاستقلالية، فإن الدولة ستكون على أتم الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم لتلك الحكومة".


وكان قد سُئل نتنياهو في مقابلة يوم الخميس عمن يود رؤيته يدير غزة بعد "حماس"، ليجيب قائلا: "ربما يتعين علينا أن يكون لدينا نوع من الإدارة المدنية من قبل سكان غزة الذين ليسوا ملتزمين بتدميرنا، ربما بمساعدة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول أخرى أعتقد أنها تريد أن ترى الاستقرار والسلام".

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