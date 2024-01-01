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إطلاق 8 صواريخ من رفح تجاه مستوطنات الغلاف دون اعتراض أي منها

الأربعاء 08 مايو 2024 08:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
إطلاق 8 صواريخ من رفح تجاه مستوطنات الغلاف دون اعتراض أي منها



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية يوم الأربعاء بأن 8 صواريخ أطلقت من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف دون اعتراض أي منها.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "أطلقت 8 صواريخ من رفح ولم يتم اعتراض أي منها، ويتم التحقق ما إذا كان هناك أي سقوط في منطقة الغلاف".

وأضافت الإذاعة العبرية أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".


من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الصواريخ جرى إطلاقها تجاه مستوطنة شلوميت في المجلس الإقليمي أشكول والذي يضم 32 مستوطنة بمنطقة غلاف غزة، دون وقوع إصابات.

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