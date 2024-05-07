  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مجلس الوزراء: صرف الرواتب مرهون بتحويل المقاصة

الأربعاء 08 مايو 2024 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس الوزراء: صرف الرواتب مرهون بتحويل المقاصة



غزة / سما /

اطلع رئيس الوزراء، وزير الخارجية محمد مصطفى، مجلس الوزراء على الاتصالات الدولية وجهود القيادة والحكومة لوقف إطلاق النار في غزة وإغاثة أبناء شعبنا، إلى جانب تقارير حول جهود الفرق الميدانية لمختلف الوزارات والهيئات العاملة في خدمة أبناء شعبنا في قطاع غزة.


واستعرض رئيس الوزراء الجهود التي تبذلها القيادة والحكومة مع الشركاء الدوليين للضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة في النرويج والتي وصلت 423 مليون دولار حتى آذار الماضي، وبحال نجحت الجهود في استعادتها، ستتمكن الحكومة من دفع جزء بسيط من مستحقات الموظفين والموردين كشركات الأدوية والفئات المستحقة الأخرى، لضمان استمرار توريد بعض السلع والخدمات الأساسية.


وتابع: إلى حين الإفراج عن بعض الأموال المحتجزة، ووصول أي مبالغ من المساعدات الخارجية المتوقعة، فإن الحكومة ستصرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر آذار المنصرم وفق نسبة تراعي الموظفين ذوي الرواتب المتدنية والمتوسطة، حيث ستقوم وزارة المالية بتحديد نسبة وموعد صرف الرواتب فور استلام المقاصة.

#اموال المقاصة #مجلس الوزراء #صرف الرواتب #الرواتب

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن تعلن إنجاز بناء ميناء غزة العائم

"هآرتس": شركة أمن أمريكية خاصة ستدير معبر رفح بعد الحرب

لتحقيق صورة نصر.. ضوء أخضر أميركي لعملية محدودة في رفح

مقتل رجل أعمال إسرائيلي في مصر

أكسيوس: "إسرائيل" تخطط لإشراك فلسطينيين لا علاقة لهم بحماس بمعبر رفح

مسؤول مصري: القوات الإسرائيلية ستنسحب من معبر رفح بعد استكمال العملية

مصر: البرلمان يخاطب السيسي على خلفية ما يحدث في غزة

الأخبار الرئيسية

الفصائل الفلسطينية تصدر بيانا هاماً بشأن معبر رفح بعد سيطرة جيش الاحتلال عليه

الجيش

البيت الأبيض: عملية رفح محدودة ،، وهذه هي أهدافها ....

كرم أبو سالم

الجيش الإسرائيلي يعلن إعادة فتح معبر كرم أبو سالم

تطورات اليوم الـ215 من العدوان الإسرائيلي على غزة

photo_2024-05-07_21-27-44

مقتل رجل أعمال إسرائيلي في مصر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية