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قتيلان بالداخل المحتل يرفع حصيلة الضحايا منذ مطلع العام إلى 67 قتيلا

الإثنين 06 مايو 2024 02:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قتيلان بالداخل المحتل يرفع حصيلة الضحايا منذ مطلع العام إلى 67 قتيلا



الداخل المحتل/سما/

 قتل شاب من جراء تعرضه لإطلاق نار، في بلدة يركا في الجليل الأعلى، فيما قتل آخر من جراء تعرضه لإطلاق نار في اللد، مساء الأحد، ما يرفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بأراضي عام 48، منذ مطلع العام الجاري إلى 67 قتيلا.

وعُلم أن القتيل في يركا هو الشاب هيثم أمون، علما بأن والده وشقيقه وأفرادا من عائلته كانوا قد قتلوا في جرائم إطلاق نار خلال السنوات الماضية. في حين لم تعرف هوية ضحية إطلاق النار في اللد حتى هذه اللحظة، بحسب ما أورده موقع "عرب 48".

وأفادت مصادر محلية بأنه تم العثور على مركبة وقد أضرمت فيها النيران في منطقة يركا، وسط شبهات بأن يكون الجناة قد تخلصوا من المركبة التي استخدمها لتنفيذ الجريمة.

ويشهد المجتمع الفلسطيني تصاعدا خطيرا ومتواصلا في أعمال العنف والجريمة، فيما تتقاعس الشرطة الاسرائيلية عن القيام بدورها في مكافحة الجريمة وملاحقة منظمات الإجرام.

وقتل 67 شخصا من المجتمع العربي الفلسطيني في جرائم مختلفة ارتكبت منذ مطلع العام الجاري، علما بأن العام الماضي سجل حصيلة قياسية غير مسبوقة لضحايا الجريمة في مناطق الـ48

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