أم الفحم: مسيرة احتجاجية مطالبة بوقف الحرب على غزة

أم الفحم/سما/

شارك العشرات مساء اليوم، الجمعة، في مسيرة بمدينة أم الفحم احتجاجا على الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة وضد الإبادة الجماعية ورفضا لاجتياح رفح.

وانطلقت المسيرة من دوار العيون في المدينة، ورفع المشاركون فيها لافتات مطالبة بوقف الحرب والإبادة الجماعية في غزة، إذ كتب على بعض منها "أوقفوا الحرب الإجرامية على غزة"، "لا للاعتقالات التعسفية"، "الاحتلال أساس البلاء".



ودعا المشاركون في المسيرة طلاب الجامعات إلى الاستمرار في النضال في أميركا وعلى مستوى العالم أيضا، وذلك للضغط من أجل وقف الحرب على غزة المتواصلة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأطلقت خلال المسيرة هتافات مطالبة بتحرير جثمان الشهيد الأسير وليد دقة من باقة الغربية.



ووصلت المسيرة الاحتجاجية إلى مركز الشرطة في المدينة، بعد أن جابت شوارع المدينة.

وجاءت المسيرة بدعوة من اللجنة الشعبية في أم الفحم، وضمن سلسلة نشاطات قامت بها اللجنة الشعبية رفضا للحرب على غزة.