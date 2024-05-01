قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

الضفة الغربية / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين أحمد وإياد يوسف سليمية، ومحمد عبد الكريم فرج الله، بعد اقتحام منازلهم في بلدة إذنا.

كما وأعادت اعتقال الأسير المحرر معتز الجعبة، بعد أن كانت قد أفرجت عنه قبل نحو 10 أيام، بعد اعتقال استمر 6 أشهر.

وفي رام الله، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال في القدم خلال مواجهات اندلعت في مخيم الجلزون.

كما واعتقلت تلك القوات كلا من: محمود وجيه الرمحي (47 عاما)، وطفله هادي (16 عاما)، وطارق وهدان (27 عاما)، وعلاء أبو شريفة، فيما اعتقلت زوجة محمد خالد نخلة للضغط عليه، لتسليم نفسه.

وحطمت قوات الاحتلال عدداً من المركبات، كما دارت مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها جيش الاحتلال الرصاص وقنابل صوت والغاز السام.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من اسماعيل محمد اسماعيل زعول، زكي تيسير محمود زعول، وعبد الله إبراهيم أحمد زعول خلال اقتحامها قرية حوسان.