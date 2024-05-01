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تحت إشراف الأزهر.. قافلة بيت الزكاة والصدقات السابعة تدخل معبر رفح

الأربعاء 01 مايو 2024 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحت إشراف الأزهر.. قافلة بيت الزكاة والصدقات السابعة تدخل معبر رفح



القاهرة/سما/

عبرت اليوم الأربعاء القافلة الإغاثية السابعة لبيت الزكاة والصدقات تحت إشراف شيخ الأزهر أحمد الطيب معبر رفح البري في طريقها لقطاع غزة.

والقافلة مكونة من 115 شاحنة كبرى، تحمل على متنها 1840 طنا من المواد الغذائية والإغاثية ومستلزمات الإيواء.

وشارك في إعداد قافلة بيت الزكاة والصدقات وتجهيزها مؤسسات وهيئات من 85 دولة حول العالم، من بينها الأردن وإندونيسيا والهند وألمانيا وبنغلاديش والصين، وذلك في إطار الحملة الدولية التي أطلقها شيخ الأزهر، تحت عنوان "أغيثُوا غزة".

وبلغ إجمالي المساعدات التي قدمها بيت الزكاة والصدقات لإغاثة أهالي غزة 440 شاحنة كبرى، محملة بـ8 آلاف طن من الأدوية والمواد الغذائية والإغاثية ومستلزمات الإيواء والمعيشة، وخصوصا احتياجات الأطفال والنساء وكبار السن.


وعبرت القافلة الأولى معبر رفح في الأول من نوفمبر 2023، والثانية في 21 نوفمبر، والثالثة صباح يوم 28 نوفمبر، ثم القافلة الرابعة في 2 يناير 2024، والخامسة في 13 مارس، والسادسة في 3 أبريل.

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