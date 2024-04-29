الجيش الأمريكي ينشر الصور الأولى للميناء العائم الذي تم بناؤه في ساحل بحر غزة

غزة / سما /

كشفت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، الليلة (الثلاثاء)، عن الصور الأولى للرصيف البحري الذي تم إنشاؤه على شواطئ غزة، والذي سيتم من خلاله نقل المعدات والأغذية إلى قطاع غزة والذي تقدر تكلفة إنشائه بـ 320 مليون دولار.

وجاء في حساب القيادة X ما يلي: "لا تزال أعمال البناء جارية. وسيتم استخدام الرصيف من قبل القوات الأمريكية وشركائها في تغيير المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة".

وتبلغ مساحة المشروع حوالي 270 دونماً مخصصة لتشغيل وحركة البضائع على نطاق واسع إلى المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، يجري بناء نظام بوابة هيدروليكية يتم التحكم فيها عن بعد، مما يسمح بالمرونة التشغيلية واللوجستية، ويجري تنفيذ أعمال كهربائية واسعة النطاق لدعم المنشأة واستيعاب الوسائل البحرية والبرية. سيمتد الرصيف على مساحة 270 دونما تقريبا.

والرصيف العائم يقوم ببنائه الأميركيون وسيتم ربطه بالشاطئ، ومن خلاله سيتم نقل المساعدات الإنسانية. وسيقوم الذراع البحري بتأمين القوات المشاركة في مهمة المساعدات الإنسانية في المجال البحري.















