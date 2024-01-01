  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

المتابعة العربيّة: يجري التّحضير لمظاهرة كبرى الجمعة المقبلة في ذكرى النّكبة

الأحد 28 أبريل 2024 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
المتابعة العربيّة: يجري التّحضير لمظاهرة كبرى الجمعة المقبلة في ذكرى النّكبة



الداخل المحتل / سما /

أكَّدَ سكرتيرُ عام لجنةِ المتابعةِ العربية داخل أراضي الـ48 منصور الدهامشة، الموقف الواضح لأبناءِ شعبِنا في أراضي الـ48 ضدَّ الحربِ الإجراميَّةِ الإسرائيلية على أهلنا في قطاعِ غزة.

وشدد الدهامشة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، على ضرورة التعبئة الجماهيريَّة، ورفعِ الصوتِ عاليا لمواجهةِ حكومةِ الاحتلالِ عبر المظاهراتِ والاعتصامات.

وأشار الدّهامشة إلى عديدِ الفعالياتِ لمناسبةِ الأوَّلِ من أيار، وتنديدا بعدوانِ الاحتلالِ على شعبِنا في قطاعِ غزّة، مبيِّنًا أنَّهُ يَجري التَّحضيرُ لمظاهرةٍ في أمِّ الفحم يوم الجمعةَ المقبل، وفعالية أخرى في الـ14 من أيّار المقبل في ذكرى النكبة، إلى جانبِ دراسةِ عديدِ الفعالياتِ في الفترةِ المقبلة وصولا للإضرابِ الشامل.

#المتابعة العربيّة #النّكبة

الأكثر قراءة اليوم

فيديو "القسام" يشعل "إسرائيل": اجتياح رفح أو صفقة مع حماس (شاهد)

تفاصيل المقترح الإسرائيلي: استعداد لهدنة دائمة في غزة مقابل أسرى

"القسام" تنشر فيديو لأسيرين إسرائيليين.. مقتل عشرات الأسرى (شاهد)

أول تعليق تركي رسمي على الصورة الإسرائيلية المسيئة لأردوغان

صورة للسيسي أمام دبابة مركافاة إسرائيلية.. وتعليقات تربطها بعملية رفح

"نتنياهو لا يريد نهاية حرب غزة الآن".. إعلام إسرائيلي يكشف كواليس المفاوضات

توماس فريدمان : على "إسرائيل" أن تختار.. رفح أو الرياض؟!

الأخبار الرئيسية

هرتسي هاليفي

هاليفي يوافق على مواصلة الحرب والعملية في رفح

هدنة

وفد من حماس يزور القاهرة غدا لبحث وقف إطلاق النار

عباس

الرئيس عباس: إذا تم اجتياح رفح فستحدث أكبر كارثة في تاريخنا

نتنياهو وغالنت وهاليفي

الاستعدادات لإصدار مذكرات اعتقال هذا الاسبوع ضد نتنياهو وغالانت وهاليفي

بي بي سي: بريطانيا تنشر قوات في غزة لإيصال المساعدات الإنسانية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية