المتابعة العربيّة: يجري التّحضير لمظاهرة كبرى الجمعة المقبلة في ذكرى النّكبة

الداخل المحتل / سما /

أكَّدَ سكرتيرُ عام لجنةِ المتابعةِ العربية داخل أراضي الـ48 منصور الدهامشة، الموقف الواضح لأبناءِ شعبِنا في أراضي الـ48 ضدَّ الحربِ الإجراميَّةِ الإسرائيلية على أهلنا في قطاعِ غزة.

وشدد الدهامشة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، على ضرورة التعبئة الجماهيريَّة، ورفعِ الصوتِ عاليا لمواجهةِ حكومةِ الاحتلالِ عبر المظاهراتِ والاعتصامات.

وأشار الدّهامشة إلى عديدِ الفعالياتِ لمناسبةِ الأوَّلِ من أيار، وتنديدا بعدوانِ الاحتلالِ على شعبِنا في قطاعِ غزّة، مبيِّنًا أنَّهُ يَجري التَّحضيرُ لمظاهرةٍ في أمِّ الفحم يوم الجمعةَ المقبل، وفعالية أخرى في الـ14 من أيّار المقبل في ذكرى النكبة، إلى جانبِ دراسةِ عديدِ الفعالياتِ في الفترةِ المقبلة وصولا للإضرابِ الشامل.