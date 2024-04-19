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غوغل تطرد الموظفين المعارضين للتعاقد مع "إسرائيل"

الجمعة 19 أبريل 2024 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوغل تطرد الموظفين المعارضين للتعاقد مع "إسرائيل"



واشنطن/سما/

قامت شركة غوغل الأمريكية بطرد 28 موظفا شاركوا في إضراب لمدة 10 ساعات في مكاتب الشركة احتجاجا على تعاونها مع الحكومة الإسرائيلية ومع الجيش الإسرائيلي.

أفادت بذلك صحيفة نيويورك بوست، وقالت: "قامت شركة غوغل بفصل 28 موظفا لمشاركتهم في اعتصام لمدة 10 ساعات في مكاتب هذه الشركة العملاقة في نيويورك وسانيفيل بولاية كاليفورنيا، للاحتجاج على العلاقات التجارية للشركة مع الحكومة الإسرائيلية".


ووفقا للمقالة، طالب المحتجون شركة غوغل بإنهاء عقد مشروع نيمبوس بقيمة 1.2 مليار دولار، والذي بموجبه توفر Google Cloud وAmazon Web Services خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي للحكومة والجيش في إسرائيل.

وجرت الإشارة إلى أن بعض الموظفين المحتجين، دخلوا المكاتب وعرقلوا عمل الموظفين الآخرين.

وتعليقا على عمليات الفصل، قال متحدث باسم غوغل، إن سلوك المحتجين "غير مقبول على الإطلاق" وأن التدخل في عمل الموظفين الآخرين يعد "انتهاكا لسياسة الشركة".

وكانت  الشرطة الأمريكية، قد ألقت القبض على مجموعة من العاملين في شركة "غوغل" بعد أن نظموا اعتصاما احتجاجيا على التعاون بين عملاق التكنولوجيا والحكومة الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مصادر، أن إسرائيل أدخلت نظاما تجريبيا للتعرف على الوجه في قطاع غزة للمراقبة الجماعية للفلسطينيين.

وأعلن ممثل للمخابرات الإسرائيلية للصحيفة، أن نظام التعرف على الوجه يستخدم تقنيات من الشركة الإسرائيلية الخاصة Corsight وGoogle Photos.

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