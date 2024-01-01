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سي إن إن: قوات فرنسية ساعدت "إسرائيل" في صد الهجوم الإيراني

الأحد 14 أبريل 2024 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
سي إن إن: قوات فرنسية ساعدت "إسرائيل" في صد الهجوم الإيراني



واشنطن/سما/

أفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصدر مطلع بأن القوات الفرنسية في الشرق الأوسط ساعدت في تعقب وكشف الطائرات بدون طيار والصواريخ الإيرانية التي هاجمت إسرائيل.
وقالت الشبكة نقلا عن مصدر عسكري فرنسي إن "القوات الفرنسية بالتعاون مع الدول المضيفة ساعدت في تعقب وكشف الطائرات بدون طيار والصواريخ التي تم إطلاقها من إيران باتجاه إسرائيل".

وأشار المصدر إلى أن "القوات الفرنسية في المنطقة في حالة تأهب قصوى منذ بدء التوتر في المنطقة الأسبوع الماضي".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني ليلة الأحد مهاجمة الأراضي الإسرائيلية ردا على هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق مؤخرا.

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