الجيش والشاباك يعملان على إنشاء خريطة لشبكة أنفاق غزة

غزة / سما /

يعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي على إنشاء خريطة رقمية لشبكة الأنفاق في قطاع غزة، وفقاً لموقع “والا” العبري.

ونقل الموقع عن قائد عسكري بالجيش الإسرائيلي، بأن أفراد من الجيش والشاباك اجتمعوا لإنشاء خريطة رقمية بالذكاء الاصطناعي للأنفاق في غزة.

وقال الموقع إن الهدف من الخريطة فهم هدف حماس منها وحماية الجنود أثناء القتال.

وبحسب التقديرات تصل مساحة الانفاق في قطاع غزة بحوالي 500 كيلو متر مربع.

وكان أول مرة استخدمت فيها المقاومة الفلسطينية الانفاق خلال عملية “الوهم المتبدد” عام 2006 والتي جرى خلالها أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي راح ضحيتها قرابة 34 ألف شهيد فلسطيني وعشرات آلاف الجرحى والمفقودين.