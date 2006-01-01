  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجيش والشاباك يعملان على إنشاء خريطة لشبكة أنفاق غزة

السبت 13 أبريل 2024 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش والشاباك يعملان على إنشاء خريطة لشبكة أنفاق غزة



غزة / سما /

يعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي على إنشاء خريطة رقمية لشبكة الأنفاق في قطاع غزة، وفقاً لموقع “والا” العبري.

ونقل الموقع عن قائد عسكري بالجيش الإسرائيلي، بأن أفراد من الجيش والشاباك اجتمعوا لإنشاء خريطة رقمية بالذكاء الاصطناعي للأنفاق في غزة.

وقال الموقع إن الهدف من الخريطة فهم هدف حماس منها وحماية الجنود أثناء القتال.

وبحسب التقديرات تصل مساحة الانفاق في قطاع غزة بحوالي 500 كيلو متر مربع.

وكان أول مرة استخدمت فيها المقاومة الفلسطينية الانفاق خلال عملية “الوهم المتبدد” عام 2006 والتي جرى خلالها أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي راح ضحيتها قرابة 34 ألف شهيد فلسطيني وعشرات آلاف الجرحى والمفقودين.

#جيش الاحتلال #أنفاق غزة #غزة #حماس #اسرائيل #المقاومة #الشاباك #الأنفاق

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن بوست تنشر قائمة بالمواد الممنوع إدخالها إلى قطاع غزة

بـ"كلمتين".. بايدن يحذر إيران من ضرب "إسرائيل"

نسيان آلة حفر إسرائيلية في خانيونس.. جيش الاحتلال يعلق (صورة)

إعلام عبري: سلاح ذو حدين لتل أبيب.. السنوار يريد خضوع واستسلام "إسرائيل"

الاحتلال يعلن "فقدان" مستوطن بالضفة الغربية

تفاعل واسع على مواقع التواصل مع ظهور خامنئي "متكئا على بندقية"

ليبرمان: مصر يجب أن تتحمل مسؤولية قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية: نتنياهو قلص صلاحيات فريق التفاوض الإسرائيلي

190 يوما من الحرب: شهداء بالعشرات والاحتلال يكمل تدمير مدينتي الزهراء والاسرى

تنزيل

وول ستريت جورنال: "إسرائيل" تخاطر بخسارة الحرب في غزة

رشقة صاروخية من شمال غزة تستهدف سديروت ومستوطنات الغلاف

2147740196

60 شهيداً من عائلة واحدة في غزة خلال أقل من شهر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية