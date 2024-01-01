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مفتي عُمان يعلّق على "رباطة جأش" هنية باستقبال نبأ استشهاد أبنائه

الجمعة 12 أبريل 2024 06:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفتي عُمان يعلّق على "رباطة جأش" هنية باستقبال نبأ استشهاد أبنائه



مسقط/سما/

علّق مفتي سلطنة عُمان، أحمد الخليلي، على ردة فعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، عقب تلقيه، الأربعاء، نبأ استشهاد ثلاثة من أبنائه وأربعة من أحفاده، خلال استهدافهم من سيارة كانت تقلهم في غزة.

وقال الخليلي، عبر بيان نشره على صفحته بمنصة التواصل الاجتماعي "إكس": "بمناسبة استشهاد عدد من أعز شباب المقاومة الفلسطينية، ومن بينهم أبناء وأحفاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس القائد إسماعيل هنية أيده الله، وما أبداه من رباطة جأش ورحابة صدر وإيمان صادق بقضاء الله تعالى، ورضا بكل ما يأتي به القدر الإلهي، نزف التهاني إلى جميع أسر الشهداء، وإلى الشعب الفلسطيني كله بما جمع الله تعالى له من أسباب الخير والتحلي بالصبر".

 


وفي السياق نفسه، قالت حركة حماس؛ إن أبناء إسماعيل هنية الثلاثة الذين استشهدوا، هم: حازم وأمير ومحمد، إضافة إلى استشهاد أربعة من أحفاده، هم: خالد ورزان ومنى وآمال.
 

تجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، كان قد أعلن عن استشهاد ثلاثة من أبناء هنية، زاعما أنهم "كانوا يقومون بنشاط إرهابي"، حيث قال في بيان: "في وقت سابق من اليوم (الأربعاء)، بتوجيه من مخابرات الجيش الإسرائيلي والشاباك، قصفت طائرة سلاح الجو الإسرائيلي 3 نشطاء عسكريين من حماس، كانوا يقومون بنشاط إرهابي في وسط قطاع غزة"، على حد زعمه.

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