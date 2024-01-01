وكالة مهر للأنباء الإيرانية تحذف تقريرا عن إغلاق المجال الجوي الإيراني فوق طهران

طهران / وكالات /

حذفت وكالة مهر الإيرانية للأنباء تقريرا يوم الأربعاء من حسابها الرسمي على منصة إكس كان يفيد بإغلاق إيران مجالها الجوي فوق العاصمة طهران، ونفت في منشور جديد نشرها أي شيء من هذا القبيل.

كانت الوكالة شبه الرسمية قد نقلت في التقرير الأصلي الذي نشر على إكس عن وزير الدفاع الإيراني قوله إنه تم تعليق النشاط الجوي بالكامل فوق طهران اعتبارا من الساعة 2030 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء بسبب تدريبات عسكرية.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية صورا عن تغيير مسار معظم الرحلات، وبعض التوقعات تشیر إلى أن إیران وتفادیا للتجربة السابقة حين استهداف دفاعها الجوي الطائرة الأوكرانية بالخطأ عقب قصفها لقاعدة عين الأسد الأميركية، ألغت جميع الرحلات تحسبا لأي تطورات.

ويوم الإثنين الماضي، استهدف الطيران الإسرائيلي مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق ما أسفر عن دمار كبير فيها وفي المباني المجاورة، ومقتل كل من كان بداخل المبنى، من بينهم العميدان في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاجي رحيمي، و5 من الضباط المرافقين لهما.