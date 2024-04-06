وزيرة إسرائيلية: متظاهرون يريدون اغتيال نتنياهو

القدس المحتلة/سما/

صرحت وزيرة إسرائيلية، اليوم السبت، بأن أشخاصا من المتظاهرين يريدون اغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن ميري ريغيف، وزيرة المواصلات وعضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" الإسرائيلي، قولها: "هناك متظاهرون يريدون اغتيال نتنياهو".

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية السبت، إصابة 5 متظاهرين، إثر دهسهم خلال مظاهرات في تل أبيب، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة “حماس”، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية إصابة ضابطة خلال المظاهرات.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت”، إنّ “آلاف الإسرائيليين تظاهروا في عدة مناطق في أنحاء البلاد، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، وإبرام صفقة تبادل أسرى”.

وفي السياق، قال الوزير بحكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس:" إن حادثة الدهس في تل أبيب مروعة وتستحق الإدانة ويتعين علينا جميعا إدانة كل أشكال العنف

وأضاف:" تشبيه المتظاهرين بالأعداء واتهامهم بالرغبة في اغتيال نتنياهو افتقار للمسؤولية الوطنية.

من جانبه، قال زعيم حزب أمل جديد چدعون ساعر معلقا على حادثة الدهس في تل ابيب: "حادثة الدهس الليلة في تل أبيب هي جريمة كراهية واضحة وخطيرة. يجب أن يتحرك نظام إنفاذ القانون لتقديم المنفش إلى العدالة، هذه علامة أخرى على تدهور المجتمع الإسرائيلي في الوقت الذي يتعرض فيه لهجمات أعدائنا من كل حدب وصوب. نحن على شفا الهاوية - عليك أن تعود إلى رشدك!