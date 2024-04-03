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واشنطن: نريد من إسرائيل إنهاء التحقيق في مقتل موظفي الإغاثة سريعا

الأربعاء 03 أبريل 2024 11:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن: نريد من إسرائيل إنهاء التحقيق في مقتل موظفي الإغاثة سريعا



واشنطن/سما/

 قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر اليوم الأربعاء إن واشنطن تريد أن تستكمل إسرائيل التحقيق في الهجوم الذي أسفر عن مقتل سبعة من موظفي الإغاثة بمنظمة ورلد سنترال كيتشن في أقرب وقت ممكن.

وقال ميلر للصحافيين في مؤتمر صحافي إن إسرائيل بحاجة إلى وضع إجراءات أفضل للتنسيق من أجل حماية العاملين في المجال الإنساني وحماية جميع المدنيين على الأرض.

وأضاف أن الهجوم الذي أدى إلى مقتل موظفين بالمنظمة الخيرية لن يؤثر على جهود الولايات المتحدة لإقامة الرصيف العائم قبالة شاطئ غزة لتوصيل المساعدات.

(رويترز)

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