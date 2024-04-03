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وسط تهديد إيران.. "إسرائيل" تعلن تعزيز الدفاع الجوي وتجنيد احتياط

الأربعاء 03 أبريل 2024 11:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
وسط تهديد إيران.. "إسرائيل" تعلن تعزيز الدفاع الجوي وتجنيد احتياط



القدس المحتلة/سما/

وسط تهديدات طهران بالرد القطعي على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف القنصلية إلإيرانية في دمشق، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، تعزيز منظومة الدفاع الجوي "نظرا لتقييم الأوضاع".

 

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "في إطار تقييم الوضع في جيش الدفاع، تقرر تعزيز وتجنيد جنود احتياط إلى أنظمة الدفاع الجوي".

وأشارت وسائل إعلام عبرية في هذا السياق إلى "ذروة اليقظة بعد التهديدات الإيرانية"، لافتة إلى "تقديرات في الجهاز الأمني ​​بأن إيران سترد على الهجوم على القنصلية من خلال منظماتها الوكيلة".

وبينت أنه "تم تسجيل تأهب في سلاح الجو وحالة الاستعداد في جميع السفارات الإسرائيلية حول العالم".

وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني يوم الاثنين الماضي، مقتل 7 عسكريين في صفوفه، بينهم مستشاران كبيران، بغارة إسرائيلية استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، حيث قالت طهران إن "هذا الهجوم هو انتهاك لكل المواثيق الدولية".

وفي هذا الصدد، أكد المرشد الإيراني علي خامنئي أنه "ستتم معاقبة الكيان الخبيث، وسنجعلهم يندمون على هذه الجريمة وغيرها".

كما شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على أن "هذه الجريمة الجبانة لن تبقى من دون رد قطعا".

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