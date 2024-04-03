  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الدنمارك: دعوى قضائية لوقف صادرات الأسلحة لـ"إسرائيل"

الأربعاء 03 أبريل 2024 07:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدنمارك: دعوى قضائية لوقف صادرات الأسلحة لـ"إسرائيل"



كوبنهاغن/سما/

رفعت منظمات غير حكومية في الدنمارك، دعوى قضائية ضد الحكومة لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، لاستخدام تلك الأسلحة ضد مدنيين في قطاع غزة.

جاء ذلك وفق بيان مشترك أصدرته، الأربعاء، عدة منظمات غير حكومية في الدنمارك بينها منظمة العفو الدولية وأوكسفام الدنمارك.

وأكد البيان، أن بعض الأسلحة والمعدات العسكرية التي صدرتها الدنمارك بشكل مباشر أو غير مباشر إلى إسرائيل "استخدمت للمساهمة في إبادة جماعية محتملة".

وأضافت أن هذا الوضع يتعارض مع معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة.

وأشار البيان، إلى رفع دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية وجهاز الشرطة بهدف حماية المدنيين في غزة وللتأكد من عدم مساهمة الدنمارك في الجرائم ضد المدنيين.

ولفت إلى مطالبة المنظمات من المحكمة تعليق تصاريح تصدير الأسلحة إلى إسرائيل أثناء استمرار القضية.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".

الأناضول

الأكثر قراءة اليوم

تعليق حماس على تصريحات نتنياهو حول بلورة اتفاق جديد

هكذا تعمّدت "إسرائيل" قتل موظفي الإغاثة في غزة..

القناة 12: واشنطن رفضت خطة إسرائيلية لإخلاء رفح

انسحاب حاضرين من إفطار رمضاني مع بايدن

إدارة بايدن تضغط على الكونغرس للموافقة على إرسال طائرات مقاتلة قيمتها 18 مليار دولار لـ"إسرائيل"

إعلام إسرائيلي: دوي انفجار بالقرب من قاعدة "عوفدا" الجوية في وادي عربة

لأول مرة منذ نوفمبر.. صواريخ من لبنان تستهدف نهاريا

الأخبار الرئيسية

غانتس يدعو إلى انتخابات في أيلول ولتطبيع مع السعودية كجزء من تسوية تشمل غزة

6609e2814236045eb9451d05 (1)

قناة: داخلية غزة تكشف نتائج التحقيق مع قوة أمنية شكلها اللواء ماجد فرج

قطر: المفاوضات عالقة في ذات نقاط باريس

غالانت: حرب الشمال تحدٍ صعب لـ"إسرائيل" وكارثة على لبنان

photo_2024-04-03_17-38-47

"حكومة غزة" تسلم جثامين عمال الإغاثة الأجانب للأمم المتحدة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية