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الحوثي: لا مساومة أو تراجع في موقفنا من فلسطين

الأربعاء 03 أبريل 2024 07:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثي: لا مساومة أو تراجع في موقفنا من فلسطين



صنعاء/سما/

قال زعيم جماعة "أنصار الله" باليمن، عبد الملك الحوثي، الأربعاء إن جماعته "لن تساوم" في موقفها من القضية الفلسطينية ولن تتراجع عنه.

جاء ذلك في كلمة خلال فعالية "منبر القدس" بمناسبة يوم القدس العالمي، الذي يصادف يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان من كل عام.

وقال الحوثي: "منذ بدأت معركة طوفان الأقصى (في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) اتجهنا لإسنادها بكل ما نستطيع، ونسعى باستمرار لتطوير إمكاناتنا".

وشدد الحوثي على أن جماعته "لن تساوم في موقفها من القضية الفلسطينية ولن تتراجع عنه".

وتعهد بمواصلة الدعم و"تعزيز التعاون والارتقاء بالأداء والفعل حتى يتحقق النصر الموعود".

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر الماضي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي.

ومع تدخل واشنطن ولندن عبر تحالف يشن ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

ومؤخرا، قالت الجماعة إنها ستوسع الضربات لـ"تشمل السفن المرتبطة بالعدو المارة في المحيط الهندي عبر طريق رأس الرجاء الصالح".

كما اتهم الحوثي الولايات المتحدة بأنها "باتت شريكا فعليا وكاملا للعدو الإسرائيلي في جرائمه وعدوانه على الشعب الفلسطيني" على حد قوله.

وتابع قائلا: "في مقابل الدعم الأمريكي للعدو الإسرائيلي هناك تقصير كبير من المسلمين في الوقوف مع الشعب الفلسطيني".

وخلَّفت الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا؛ ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

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