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غوتيريش: مليونا شخص في غزة دون أي أمان

الأربعاء 03 أبريل 2024 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوتيريش: مليونا شخص في غزة دون أي أمان



غزة / سما /

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن مليوني شخص بدون أي أمان في قطاع غزة يحاولون حماية أنفسهم من الجوع والمرض والقصف الإسرائيلي المتواصل.

 

وقال غوتيريش -في كلمة خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول (الأمن البشري)، أمس الثلاثاء- "عندما أسمع عبارة الأمن البشري أفكر في مليوني شخص بغزة ليس لديهم أي أمن على الإطلاق، ويحاولون يائسين حماية أنفسهم من المجاعة والمرض والقصف الإسرائيلي المتواصل".

 

وشدد غوتيريش على أنه لا يوجد شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني في غزة، مبينا أنه مع عاملي منظمة المطبخ المركزي العالمي الذين قتلوا جراء هجوم إسرائيلي أمس، يكون قد قتل 196 عاملا إغاثيا في غزة بينهم 171 من الأمم المتحدة.

 

ودعا إلى تنفيذ القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي بشأن وقف إطلاق نار إنساني عاجل في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وزيادة المساعدات الإنسانية.

#غوتيريش

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