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الديمقراطية: الغرب صنع من إسرائيل وحشاً فقد السيطرة عليه

الأربعاء 03 أبريل 2024 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الديمقراطية: الغرب صنع من إسرائيل وحشاً فقد السيطرة عليه



غزة / سما /

قالت "الجبهة الديمقراطية" لتحرير فلسطين، إن الغرب صنع من "إسرائيل" وحشًا بدأ يفقد السيطرة عليه. منوهًا إلى أن أعمال كيان الاحتلال التدميرية بدأت تطال المؤسسات الدولية الناشطة في قطاع غزة تحت حماية القانون الدولي.

وأضافت الديمقراطية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن "إسرائيل لم تكن تجرؤ على قتل فريق الإغاثة الدولي، لولا إدراكها العميق أن المظلة الأميركية الممتدة فوقها في كل مكان، سوف تحميها من العقاب، وتبرئها من ارتكاب جرائمها".

ونبهت إلى أن الإدارة الأمريكية "تستهتر بشدة بالرأي العام، وبالقوانين والأعراف الدولية" من خلال حمايتها للاحتلال الإسرائيلي.

تصريحات الجبهة الديمقراطية جاءت تعقيبًا على ارتكاب دولة "الاحتلال الهمجي" جريمة اغتيال الفريق الدولي العامل على إغاثة شعبنا في قطاع غزة.

وحذرت "الديمقراطية" من أي دور قد تلعبه الولايات المتحدة لتبرئة "إسرائيل" وجيشها من المسؤولية الجماعية والفردية السياسية والمعنوية عن الجريمة.

ولفتت النظر إلى أن تصريحات المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، برأت "إسرائيل" مسبقاً عن جرائمها، بادعاءات تكذبها الوقائع الدامغة.

وأكملت: "لا يمكن الفصل بين جريمة اغتيال الوفد الدولي وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال، التي جعل الغرب منها، وعلى الأخص الولايات المتحدة، وحشاً بدأ الآن يفقد السيطرة عليه، ويقطف نتائج أعماله الإجرامية".

#الجبهة الديمقراطية

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