كندا ودول أخرى ترسل "توبيخاً دبلوماسياً" لإسرائيل لقتلها عمال إغاثة في غزة

وكالات / سما /

تعتزم كندا وسفارات دول أخرى إرسال "توبيخ دبلوماسي رسمي مشترك" إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية بعد مقتل سبعة من موظفي الإغاثة في قطاع غزة، حسبما أعلن مسؤول بارز في الحكومة الكندية.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لوكالة أسوشييتد برس، إن مسؤولاً كبيراً في وزارة الشؤون العالمية الكندية قدم احتجاجاً رسمياً أيضاً لسفير إسرائيل لدى كندا يوم الثلاثاء. ولم يعلن المسؤول الكندي عن الدول التي ستشارك في إرسال التوبيخ.

لكن شهداء هجمات يوم الاثنين كان بينهم مواطن كندي - أميركي مزدوج الجنسية، وفلسطيني، وثلاثة بريطانيين، وبولنديان وأستراليان. وكانت هذه الدول الغربية من الداعمين الرئيسيين للحرب الإسرائيلية المستمرة منذ ما يقرب من ستة أشهر على غزة.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أقر بأن الجيش نفذ "ضربة غير مقصودة على أبرياء"، مشيرًا إلى أن "هذا يحدث في الحرب".

كندا تطالب بإجراء تحقيق كامل

يأتي ذلك فيما طالبت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، اليوم الأربعاء، بإجراء تحقيق كامل في مقتل عمال الإغاثة في قطاع غزة، ومن بينهم مواطن كندي، في غارة جوية إسرائيلية.

وقالت على هامش اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي في بروكسل إن إسرائيل بحاجة إلى احترام القانون الدولي، وأضافت أن كندا ستتأكد من ذلك.

بولندا: مقتل موظفي الإغاثة يسبب "غضباً يمكن تفهمه"

في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، اليوم الأربعاء، إن الهجوم الجوي الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل موظفي إغاثة، بينهم مواطن بولندي، في غزة ورد فعل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسببا في "غضب يمكن تفهمه" وتوتر للعلاقات مع وارسو.

وقال سفير إسرائيل لدى بولندا ياكوف ليفني في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، إن "اليمين المتطرف واليسار" في بولندا يتهمان إسرائيل بالقتل المتعمد، مضيفا أن "معاداة السامية ستبقى دائما معاداة للسامية".

وكتب تاسك على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "السيد رئيس الوزراء نتنياهو، والسيد السفير ليفني، أبدت الغالبية العظمى من البولنديين تضامنا كاملا مع إسرائيل بعد هجوم (حركة المقاومة الإسلامية) حماس (في السابع من أكتوبر تشرين الأول)... اليوم تضعون هذا التضامن أمام اختبار صعب حقا. الهجوم المأساوي على المتطوعين ورد فعلكم يثير غضبا يمكن تفهمه".

وقال نتنياهو أيضا إن إسرائيل تجري تحقيقا شاملا وستبذل قصارى جهدها لتجنب تكرار الحادث.

وفي منشور على منصة إكس بعد تعليقات تاسك، قال ليفني "عبرنا مرارا عن أسفنا العميق وحزننا وتعازينا على الخسارة المأساوية لأرواح موظفي ورلد سنترال كيتشن".

وأوضح رئيس بلدية مدينة برزيميسل بجنوب شرق بولندا أن اسم المتطوع البولندي الذي قُتل داميان سوبول. وقال ممثلو الادعاء في برزيميسل لوكالة الأنباء الحكومية إنهم فتحوا تحقيقا في وفاة سوبول.

ألبانيزي يعبّر لنتنياهو عن "غضبه"

عبّر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن "غضبه" لمقتل سبعة عاملي إغاثة، وقال "لقد أبلغت بوضوح شديد رئيس الوزراء نتنياهو بأنّ الأستراليين غاضبون إزاء هذه المأساة".

وكان وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن قد طالب بتحقيق "سريع ومحايد" في مقتل سبعة من عاملي الإغاثة.

وقال بلينكن إلى جانب نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه خلال مؤتمر صحافي في باريس: "تحدثنا مباشرة إلى السلطات الإسرائيلية (...) لقد طالبناهم بإجراء تحقيق سريع ومحايد لنفهم ما حصل بالضبط"، مشيرًا إلى أنه "لا ينبغي أن يكون لدينا وضع يتعرض فيه أشخاص يحاولون ببساطة مساعدة إخوانهم البشر لخطر كبير"، مؤكدا أن العاملين في المجال الإنساني "يجب حمايتهم".

وقال سيجورنيه إن "حماية العاملين في المجال الإنساني واجب أخلاقي وقانوني يتعين على الجميع الالتزام به"، مضيفاً أن فرنسا "تدين بشدة" الضربة الإسرائيلية.