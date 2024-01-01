تطورات اليوم الـ180 من العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٨٠ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي سبعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ٧١ شهيداو ١٠٢ اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٢٩١٦ شهيدا و٧٥٤٩٤ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وعلق المطبخ العالمي المركزي نشاطه في قطاع غزة في أعقاب مقتل طاقمه بغارة إسرائيلية غرب دير البلح.

وادى القرار إلى حرمان عشرات الآلاف من العائلات من وجبات الطعام الجاهزة التي يقدمها المطبخ يوميا للنازحين في قطاع غزة.

وقتل ١٩٥ من العاملين في المنظمات الدولية وأغلبهم من الفلسطينيين العاملين في الانروا .



جنوب قطاع غزة



وواصل اليات الاحتلال اجتياح خان يونس جنوب قطاع غزة الشهر الرابع على التوالي.

ودوت انفجارات عنيفة في الأجزاء الغربية من المدينة ناجمة عن عمليات تفجير وقصف للمنازل في محيط مشفى ناصر.

وادّت غارة إسرائيلية إلى استشهاد ثلاثة مواطنين من عائلة الفرا وسط البلد .

وانتشل مسعفون جثامين ثلاثة مواطنين من مناطق متفرقة في المدينة.

وقامت الزوارق الحربية الاسرائيلية بقصف شواطىء خان يونس.

وفي رفح شيع الفلسطينون جثامين ١٦ مواطنابينهم عشرة من عائلة زعرب استشهدوا في غارتين غرب وشرق المدينة.



وسط قطاع غزة



واستشهد خمسة مواطنين بينهم ثلاث أطفال في قصف على بناية سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي دير البلح استشهد اثنين من المواطنين في قصف على منطقة ابو العجين نقلوا على اثرها لمشفى الاقصى.

واستمر القصف المدفعي على شمالي مخيم النصيرات وأجزاء من مدينة الزهراء وقرية المغراقة.

واطلقت زوارق الاحتلال النار تجاه شواطئ النصيرات ودير البلح في المحافظة الوسطى بقطاع غزة



غزة والشمال



وشهدت أطراف مدينة غزة وبلدة جباليا قصف مدفعي متقطع دون الإعلان عن اصابات.

وكشفت تقارير من مشفى الشفاء عن مزيد من الدمار داخل المشفى وعن إعدامات جرت بحق أطباء وعاملين في المشفى.