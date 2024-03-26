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إعلام إسرائيلي: دوي انفجار بالقرب من قاعدة "عوفدا" الجوية في وادي عربة

الأربعاء 03 أبريل 2024 08:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي: دوي انفجار بالقرب من قاعدة "عوفدا" الجوية في وادي عربة



القدس المحتلة/سما/

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن سماع دوي انفجار في منطقة قاعدة "عوفدا" الجوية في وادي عربة، وتجري عمليات بحث في المنطقة لتحديد مصدر الانفجار، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية لم تنطلق.

وبحسب الإعلام العبري، سمع الانفجار عقب التحذير الصادر حول مخاوف من تسلل طائرات مسيرة المعادية إلى منطقة وادي عربة.

وقبل ذلك أفادت وسائل الإعلام بدوي صفارات الإنذار في منطقة وادي عربة على الحدود الأردنية الإسرائيلية خشية تسلل طائرة مسيرة إلى الأجواء.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "الدفاعات الجوية اعترضت بنجاح هدفا جويا مشبوها عبر من الأراضي الأردنية إلى منطقة وادي عربة".

يذكر أنه في أواخر مارس الماضي، أعلنت فصائل عراقية مسلحة استهداف قاعدة "عوفدا" الجوية الإسرائيلية بطائرات مسيرة.

وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مساء الثلاثاء 26-03-2024، قاعدة عوفدا الجوية للكيان الصهيوني في أراضينا المحتلة بالطيران المسير".

ويوم الاثنين الماضي، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن طائرة مسيرة انتحارية أصابت القاعدة العسكرية البحرية في مدينة إيلات جنوبي البلاد.

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