إصابة 4 عناصر من الشرطة الإسرائيلية دهسا واستشهاد شاب من الطيرة

القدس المحتلة/سما/

استشهد الشاب وهب شبيطة (26 عاما) من مدينة الطيرة بعد تعرض 4 عناصر من الشرطة الإسرائيلية للدهس قرب "كوخاف يئير" القريبة من المدينة بعد انتصاف ليل الثلاثاء - الأربعاء، إذ وصفت جراح اثنين منهم بالخطيرة والمتوسطة.

وادعت الشرطة الإسرائيلية أن الحديث يدور عن عملية مزدوجة، وجاء عنها أن "مخربا" دهس عددا من عناصر الشرطة خلال عملهم على حاجز، ثم توجه إلى معبر "إلياهو" وحاول طعن عناصر أمن حيث أطلق النار عليه وجرى إقرار استشهاده في المكان.



وقالت إن "عناصرها قاموا بنصب حاجز ضد سرقة المركبات، فيما أن مركبة المشتبه بالدهس لا علاقة لها بذلك، وما حدث كان دهسا متعمدا".



وقالت تقارير إسرائيلية، إن شخصا آخر كان برفقة المشتبه بالدهس ومحاولة الطعن، قبل أن تفند الشرطة ذلك في وقت لاحق.

وأفاد مصدر طبي إسرائيلي، بأن حالة أحد المصابين بالدهس وصفت بالخطيرة والمستقرة وقد عانى جروحا في الرأس، فيما وصفت حالة آخر بالمتوسطة وعانى جروحا في الرأس وأطراف جسده، بينما الآخران وصفت حالتهما بالطفيفة.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية لعناصر الشرطة الإسرائيلية المصابين، ثم جرى نقلهم إلى مستشفيي "بيلنسون" و"مئير".

وذكر مضمدان وصلا إلى المكان، أنه "مع وصولنا شاهدنا على هامش الشارع والرصيف، 4 مصابين كل منهم بعيد عن الآخر بينهم شاب (24 عاما) كان فاقدا للوعي وبحالة خطيرة وشخص آخر (46 عاما) بحالة متوسطة وكلاهما عانيا جروحا في الرأس وأطراف جسديهما، بالإضافة إلى رجل وامرأة كان بوعيهما".

ودفعت الشرطة والجيش الإسرائيلي بقوات معززة إلى مكان وقوع الدهس ومحاولة الطعن؛ فيما جرى إغلاق شارع 444 أمام حركة السير عقب الدهس.

وأغلق الجيش الإسرائيلي كافة الطرق المؤدية إلى مدينة قلقيلية بعد إطلاق النار على الشاب في معبر "إلياهو"، وشرعت القوات بأعمال بحث وتمشيط في المنطقة.