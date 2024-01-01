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الرئيس عباس يؤكد وقوفه والقيادة والشعب الفلسطيني إلى جانب الأردن

الثلاثاء 02 أبريل 2024 11:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يؤكد وقوفه والقيادة والشعب الفلسطيني إلى جانب الأردن



رام الله/سما/

- هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وأكد سيادته خلال الاتصال، وقوفه والقيادة والشعب الفلسطيني، إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، والرفض التام لكل محاولات العبث بأمن الأردن واستقراره أو محاولة استغلال معاناة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة للعبث بالساحة الأردنية، ورفض أي تدخلات خارجية بالشأن الأردني الداخلي.

وشدد السيد الرئيس على ثقته بأن الأردن، تحت قيادة الملك عبد الله الثاني، ستتجاوز كل الظروف وستبقى بلدا آمنا مستقرا، مؤكدًا أن الأمن والاستقرار في الأردن هو مصلحة فلسطينية عليا.

وجدد سيادته الشكر لجلالة الملك على مواقف الأردن الثابتة والداعمة لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كافة، وكذلك على مساعيها وجهودها في العمل على وقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا وإيصال المساعدات إلى أهلنا في غزة ومنع التهجير القسري، وعلى أهمية الدور الأردني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من خلال الوصاية الهاشمية على المقدسات.

من جهته، شكر العاهل الأردني، الرئيس، على هذه المواقف الأخوية، وجدد التأكيد باستمرار الأردن في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس.

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