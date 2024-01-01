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45 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

الثلاثاء 02 أبريل 2024 11:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
45 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى



القدس المحتلة/سما/

أدى 45 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، رغم قيود وتضييقات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 45 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى ومصلياته المسقوفة.

وانتشرت قوات الاحتلال عند أبواب المسجد الأقصى، وفي البلدة القديمة، وفتشت عددا من الشبان، ودققت في هوياتهم أثناء مرورهم من طريق باب حطة.

وأدى عدد من المبعدين عن المسجد الأقصى الصلاة عند طريق المجاهدين قرب باب الأسباط، في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

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