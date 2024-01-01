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فتح تؤكد رفضها لجميع التدخلات الخارجية وتحديدا الإيرانية في الشأن الداخلي الفلسطيني

الثلاثاء 02 أبريل 2024 11:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح تؤكد رفضها لجميع التدخلات الخارجية وتحديدا الإيرانية في الشأن الداخلي الفلسطيني



رام الله/سما/

أكدت حركة فتح رفضها للتدخلات الخارجية، وتحديدا الإيرانية، في الشأن الداخلي الفلسطيني، معتبرة في بيان لها، أن هذه التدخلات لا هدف لها سوى إحداث الفوضى والفلتان والعبث بالساحة الداخلية الفلسطينية، الأمر الذي لن يستفيد منه إلا الاحتلال الإسرائيلي وأعداء شعبنا الفلسطيني.

وأضافت فتح أنها لن تسمح باستغلال قضيتنا المقدسة ودماء أبناء شعبنا أو استخدامها كورقة لصالح مشاريع مشبوهة لا علاقة لها بشعبنا الفلسطيني ولا قضيتنا الوطنية.

وأكدت فتح أنها ستكون بالمرصاد لهؤلاء العابثين، وستقطع اليد التي تمتد للعبث بساحتنا أو المساس بأجهزتنا الأمنية أو أي من مؤسساتنا الوطنية التي شيدناها بدماء شهدائنا الأبطال ومعاناة أسرانا البواسل وجرحانا.

وجددت فتح ثقتها المطلقة بالأجهزة الأمنية حامية المشروع الوطني، وبقدرتها على قطع دابر الفتنة والتصدي لكل هؤلاء العابثين، بدعم من حركة فتح وكل شرفاء الشعب الفلسطيني لإفشال المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا وحماية المشروع الوطني والحفاظ على المقدسات وصولا إلى دحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.

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