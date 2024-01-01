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شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات

الثلاثاء 02 أبريل 2024 11:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات



غزة/سما/

 استشهد 6 مواطنين بينهم سيدتان وطفل، وأصيب آخرون، في قصف طيران الاحتلال شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 6 مواطنين بينهم سيدتان وطفل، وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية لعائلة المقيد في برج الاتحاد 2 غرب مخيم النصيرات.

وشن طيران الاحتلال غارات على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص تجاه منازل المواطنين في حي الشيخ عجلين جنوب غرب المدينة.

ونسفت قوات الاحتلال منازل سكنية شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال المكثف حي الأمل ومحيطه في المدينة.

وفي سياق متصل، انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثامين 10 شهداء من تحت أنقاض منزل عائلة زعرب غرب رفح جنوب القطاع، الذي قصفته طائرات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية.

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة 32916، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وعدد الجرحى 75494، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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